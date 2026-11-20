Diego Armando Maradona es uno de los futbolistas más importantes en la historia de este deporte. De hecho, expertos en la materia lo consideran el mejor de todos los tiempos por encima de otros monstruos tales como Pelé, Johan Cruyff, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Y es que, con Diego Armando Maradona al mando, la Selección de Argentina conquistó la Copa Mundial de la FIFA 1986 y, además, llevó al Napoli a lo más alto de la Serie A, conquistando títulos al por mayor pese a los constantes problemas que llegó a tener fuera de la cancha.

¿Qué frase resume a la perfección la vida de Diego Armando Maradona?

En vida, Maradona compartió una de las frases más poderosas que cualquier jugador ha dicho en la historia, pues con esta resume perfectamente las virtudes que tenía con el balón, así como los defectos en su persona debido a los problemas que tenía con ciertas sustancias.

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En esencia, Diego Armando Maradona entiende que todo el daño que causó fuera del campo, posiblemente, se pudo olvidar por lo que realizó dentro del mismo: “Me arrepiento del 99 por ciento de todo lo que hice en mi vida, pero el 1 por ciento que es el futbol salva el resto”.

¿Cuáles fueron los logros y los principales problemas de Maradona fuera de la cancha?

Como futbolista Diego Armando Maradona fue considerado por la FIFA como el mejor jugador del Siglo XX. Además, también se convirtió en máximo goleador de distintas Ligas en las que estuvo y, por si fuera poco, fue el líder de la consagración de Argentina en México 86.

Sin embargo, fuera del terreno de juego protagonizó una fuerte adicción a las sustancias prohibidas que le generaron algunas suspensiones por dopaje, dando positivo por primera vez el 17 de marzo del año 1991 cuando formaba parte del Napoli y tuvo un control antidopaje por consumo de cocaína.