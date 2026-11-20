Este fin de semana los amantes del fútbol a nivel continental vivirán uno de los momentos más esperados del año, pues en el terreno de juego se disputará la auténtica final de la Copa Sudamericana edición 2026 entre Atlético Mineiro y Boca Juniors.

Será este día cuando el Atlético Mineiro, equipo representativo de la primera división de Brasil, se enfrente al Boca Juniors, una de las escuadras más importantes a nivel mundial, por la conquista de la Copa Sudamericana, el segundo torneo más importante del continente solo por debajo de la Libertadores.

¿Cómo llegaron Atlético Mineiro y Boca Juniors a esta final de la Copa Sudamericana?

El Atlético Mineiro, equipo que actualmente está en el séptimo lugar de la clasificación general en Brasil, llegó a esta gran final de la Copa Sudamericana luego de superar en los cuartos de final al Santos por la vía de los penales, mientras que en la semifinal derrotaron al Torque de Uruguay por un global de 3-2.

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🤩🏆 ¿Están listos? Qué final de CONMEBOL #Sudamericana se viene entre @Atletico y @BocaJrsOficial.



🔜 Jugarán en Barranquilla en busca de la #LaGranConquista pic.twitter.com/MzK6mdwvUm — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) October 24, 2026

Del otro lado de la moneda se encuentra el Boca Juniors, equipo que disputará la postemporada dentro de la primera división argentina y que, después de vencer al Sao Paulo en los cuartos de final, vino de atrás para vencer al Vasco da Gama de Brasil por un global de 3-2.

En cuanto al nivel de plantillas, el portal Transfermarkt valúa al Atlético Mineiro en un valor superior a los 112 millones de euros, mientras que Boca Juniors tendría un costo de plantilla de 111 millones de euros, motivo por el cual no puede haber una final más pareja que esta en la Sudamericana 2026.

¿Cuándo y dónde se podrá ver la final de la Copa Sudamericana entre Atlético Mineiro y Boca Juniors?

El sábado 21 de noviembre los amantes del futbol continental conocerán, finalmente, al auténtico campeón de la Copa Sudamericana en su edición 2026. Debes saber que el juego entre Atlético Mineiro y Boca Juniors se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano de Barranquilla en punto de las 16:30 horas para México, y para verlo solo debes sintonizar Disney Premium.