Bravos de Juárez vs Pachuca: Ver EN VIVO y GRATIS el partido del play in del Apertura 2025 de la LIGA BBVA MX, hoy domingo 23 de noviembre, marcador online
El octavo puesto de la liguilla se jugará en la frontera norte de México, los Bravos quieren fase final y buscarán eliminar al cuadro hidalguense de la contienda.
El estadio Olímpico Benito Juárez será sede del duelo entre los Bravos y el Pachuca, equipos que definirán al octavo lugar de la tabla y el rival en los cuartos de final del Toluca. Los pupilos de Martín Varini cayeron con los Xolos de Tijuana a media semana, mientras que, el club de Esteban Solari derrotó a los Pumas de la UNAM.
