OFICIAL: El calendario COMPLETO del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Luego de la victoria de Toluca frente a Tigres en la gran final en el Nemesio Díez, resultado con el que obtuvieron su título número 12 y el bicampeonato en el Torneo Apertura 2025, se ha revelado el calendario de competencia para el certamen entrante, mismo que va a dar inicio el viernes 9 de enero con el Clausura 2026.

De la mano de Antonio Mohamed, los ‘Diablos Rojos’ volvieron a conquistar el futbol mexicano tras una campaña en la que el cuadro ‘Escarlata’ fue líder de la competencia, una escuadra en la que Paulinho fue tricampeón de goleo en la Liga BBVA MX.

Con el inicio del Clausura 2026, el primer juego del siguiente certamen lo abren tres partidos, compromisos a jugarse el 9 de enero.



Atlas vs Puebla - Viernes 9 de enero de 2026 - 21:00 horas tiempo del centro de México

Mazatlán vs FC Juárez - Viernes 9 de enero de 2026 - 21:00 horas tiempo del centro de México

Xolos vs América - Viernes 9 de enero de 2026 - 21:00 horas tiempo del centro de México

En nuevo calendario de competencia tiene un formato atípico de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues se tendrá que jugar en menos tiempo previo al certamen internacional con sede en México, Estados Unidos y Canadá.

Tras la Asamblea de Dueños, se definió que la Final del Clausura 2026 se lleve a cabo el 24 de mayo. Cabe mencionar que para la nueva campaña se ha eliminado la instancia de Play-In, es decir, los primeros ocho equipos clasificados avanzarán de forma directa a la Liguilla.

Calendario completo del Clausura 2026

A través de sus redes sociales, la Liga BBVA MX dio a conocer el calendario para el torneo Clausura 2026, además compartió que en el siguiente ENLACE están los partidos completos de la fase regular, en donde se incluyen las 17 jornadas y las fechas de la Liguilla, la cual podría jugarse sin seleccionados mexicanos debido a la Copa Mundial de la FIFA 2026.