¿Qué sigue en la carrera de Saúl Canelo Álvarez, quién sería su siguiente rival y en qué fecha podría suceder?

Durante 12 rounds Canelo Álvarez hizo una pelea celebral, dominó a Mbilli que conectó algunos golpes mostrando su fortaleza, pero nunca se colocó en posición de derrotar al mexicano por lo que terminó perdiendo por decisión unánime, dejando su corona mundial de peso supermediano del CMB, en manos de Canelo, que ahora estará barajeando el siguiente reto que se le presentará como monarca en las 168 libras, teniendo como latente próximo rival a Lester Martínez, el nacido en Guatemala.

El campeón interino del CMB tendría ese derecho en su siguente enfrentamiento, y por ello es que estuvo presente en la arena observando si Canelo ganaba o Mbilli daba la sorpresa con quien anteriormente empató en septiembre del 2025.

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Canelo mostró los frutos de un campamento de más de tres meses, en el que las últimas ocho fueron en Gandía, Valencia, España y Riad, Arabia Saudita, sin embargo, su deseo de volver al camino de la victoria por nocaut no sucedió en todo el enfrentamiento, quizás por no encontrar la oportunidad o por la fortaleza física superlativa de Mbilli quien aguantó estoico los golpes de todas las formas.

Mbilli, camerunés de nacimiento y francés por nacionalización, apuntó la primera derrota para él y Canelo venció a otro invicto, lo que lo coloca de nuevo en la cima del deporte de los puños en su división y ahora se especula qué es lo que vendra en su trayectoria en la que recientemente cumplió 21 años.

¿Dónde peleará Canelo en su siguiente compromiso en el boxeo profesional?

A Canelo Álvarez le resta un combate en Arabia Saudita por su contrato con Turki Alashik, del cual ya dos realizó en Arabia, una en Las Vegas y de acuerdo a lo que el mismo Canelo señaló, le resta una más en ese recóndito país.

¿Cuándo será la siguiente pelea de Canelo Álvarez en el boxeo profesional?

Canelo Álvarez, de 36 años de edad y que es de nuevo campeón del mundo por el CMB, afirmó que en febrero le gustaría pelear de nuevo y que ese suceso ocurra en Riad para cerrar ese contrato.

De lograrse el combate para el mes de febrero, sería su regreso en un corto periodo.

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¿Canelo vs Lester Martínez, la próxima pelea del mexicano?

Canelo Álvarez, si quiere agendar un pleito en febrero, deberá pronto de concretar un rival, para descansar las siguientes semanas y en diciembre comenzar a entrenar pensando en un duelo titular en febrero del 2027.

Si todo marcha como luce en el horizonte, sería Lester Martínez el contrincante del tapatío, pero quizás ocurra algo importante para estos peleadores antes.