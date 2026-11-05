¿Quién tiene más premios MVP en la historia de la NFL? La lista de jugadores que dominaron la liga

A lo largo de la historia de la NFL, este galardón ha sido dominado históricamente por la posición de mariscal de campo, aunque leyendas de la carrera también dejaron su marca. Conseguir este trofeo en una ocasión catapulta a cualquier atleta a la élite del deporte. Sin embargo, adjudicarse de manera reiterada exige una constancia y una superioridad táctica al alcance de muy pocos talentos en la era moderna.

El codiciado premio que otorga la prestigiosa agencia Associated Press distingue la excelencia durante la temporada regular. La nómina de ganadores múltiples está integrada por nombres que moldearon la evolución del fútbol americano profesional a través de distintas décadas. Revisar las posiciones del ranking de galardonados permite comprender quiénes han ejercido un dominio absoluto sobre sus rivales.

El rey absoluto del MVP y sus perseguidores inmediatos

El líder indiscutible en este rubro estadístico es el legendario Peyton Manning, quien ostenta el récord absoluto con 5 premios MVP conquistados en las temporadas 2003, 2004, 2008, 2009 y 2013. El histórico quarterback edificó su imperio cosechando cuatro galardones con la camiseta de los Indianapolis Colts y uno más defendiendo los colores de los Denver Broncos. Su visión de campo privilegiada y su maestría para descifrar defensas rivales lo posicionaron como la máxima referencia individual de la liga.

En el segundo peldaño de la clasificación histórica se ubica Aaron Rodgers, acumulando 4 galardones de MVP logrados en 2011, 2014, 2020 y 2021 durante su brillante etapa con los Green Bay Packers. Por detrás del mariscal californiano emerge un ilustre grupo de leyendas empatadas con 3 estatuillas: el mítico Tom Brady, el inigualable corredor Jim Brown, el pasador Brett Favre y la leyenda pionera Johnny Unitas.

La nueva camada de estrellas que amenaza los récords históricos

El Olimpo de los múltiples ganadores se completa con un selecto pelotón de atletas que consiguieron 2 reconocimientos al Jugador Más Valioso. Figuras históricas de la talla de Joe Montana, Steve Young y Kurt Warner abrieron el camino en su momento para los talentos de las generaciones posteriores.

En el panorama contemporáneo, los mariscales de campo Patrick Mahomes y Lamar Jackson ya forman parte de este exclusivo club tras haber alcanzado dos galardones cada uno en sus carreras. La frescura y el talento de la nueva generación prometen continuar acortando distancias frente a las marcas impuestas por las grandes leyendas del pasado. La competencia por la hegemonía del fútbol americano mantiene abierta una apasionante carrera por la grandeza.