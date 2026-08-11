OFICIAL: Gilberto Mora se va de Xolos y el mismo portero del equipo lo confirmó

Mientras disputa el calendario de la Leagues Cup, Xolos de Tijuana ya piensa en el futuro de Gilberto Mora. Después de varios meses de rumores sobre su posible salida, una declaración desde el interior de su actual equipo terminó por arrojar nuevas pistas sobre lo que viene para la perla mexicana.

Fue Toño Rodríguez, portero de Xolos de Tijuana, quien confirmó que Gilberto Mora —que jugó descalzo— disputará su último torneo con el conjunto fronterizo. La revelación ocurrió después de la derrota 1-0 ante San Diego FC en la Leagues Cup 2026, encuentro en el que el juvenil de 17 años disputó 85 minutos.

Gilberto Mora cumplió un gran papel en el Mundial

Toño Rodríguez confirmó la salida de Gilberto Mora

“Estamos aprovechando que tenemos una joya como lo es Gil y sabemos que este es su último torneo con nosotros, entonces queremos que se lleve buenos recuerdos de Tijuana”, declaró Toño Rodríguez sobre Mora tras el encuentro.

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La frase prácticamente confirma que el ciclo de Morita con Xolos está llegando a su final. Hasta ahora, distintos clubes europeos habían sido relacionados con el mexicano, pero ningún jugador del equipo había hablado de su salida así.

Gilberto Mora tiene varios pretendientes en Europa

Aunque todavía no está definido cuál será su próximo destino, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Benfica y Liverpool aparecen entre los clubes que han seguido de cerca su situación.

La salida podría concretarse durante este mercado, aunque Mora tendría que esperar para incorporarse a un equipo europeo debido a su edad. El futbolista debe esperar a cumplir los 18 años para poder comenzar su aventura en el Viejo Continente.

Gilberto Mora tendrá nuevo compañero en Xolos de Tijuana|Crédito: @Xolos / X

¿Cuánto vale Gilberto Mora, la joya de Xolos?

El interés por Gilberto Mora también aumentó después de su participación con la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Su valor de mercado se disparó y actualmente Transfermarkt lo coloca en 25 millones de euros.

Además, el mexicano mantiene contrato con Xolos hasta junio de 2029, por lo que el club fronterizo tendría una posición favorable para negociar una posible transferencia.

Gil Mora tiene los días contados en Xolos, pues según Sebastiá Abreu le queda poco más de un año en el club|@gil_morita

El último torneo de Mora con Xolos

Tijuana ya quedó eliminado de la Leagues Cup después de perder ante San Diego FC. Sin embargo, todavía deberá disputar su último partido de la fase frente a Portland Timbers y lo que resta del Apertura 2026 con los Xolos.

