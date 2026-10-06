Gilberto Mora está por cumplir 18 años y se iría inmediatamente a Europa: lo que se sabe

Gilberto Mora está por cumplir 18 años este 14 de octubre, fecha en la que se podría dar una gran noticia, pues en las últimas semanas han surgido rumores de que un club de Europa lo quiere a como dé lugar. Por ello, ya habría un acuerdo de 50 millones de dólares con un equipo de la Premier League, por lo que se convertiría en uno de los traspasos más importantes del futbol mexicano.

Los clubes que siguen de cerca a Mora

Liverpool sería uno de los principales candidatos que pujaría por el mediocampista, quien causó baja de la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de octubre, pues incluso se habla de que ya hay contacto del club con su representante. También se reporta que entre los interesados están el Borussia Dortmund y Benfica como dos de los clubes que habrían contactado a la agente Rafaela Pimienta.

Liverpool sería uno de los principales candidatos que pujaría por el mediocampista.|Gilberto Mora

La fecha clave será el 14 de octubre de 2026, cuando el "niño maravilla" cumpla los 18 años. Jorge Hank, propietario de Xolos, declaró en julio que el futbolista permanecería con el equipo hasta cumplir la mayoría de edad y que después podría marcharse a Europa.

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El dinero que pagarían por Gilberto

De acuerdo con el portal Football Insider, Liverpool estaría dispuesto a pagar por el jugador de Tijuana hasta 40 millones de libras, que en dólares son más de 52 millones de dólares, más de lo que vale, pues según Transfermarkt, el mediocampista tiene un valor de 25 millones de euros, que lo colocan como el futbolista más caro de la Liga BBVA MX.

Gil ya tiene experiencia en el futbol internacional, pues con tan solo 16 años fue titular en la fase final de la Copa Oro 2025, torneo que ganó junto a la Selección Mexicana. Mientras que en verano de este año, disputó la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con tan solo 17 años, convirtiéndose en el futbolista más joven del país azteca en jugar la justa más importante de futbol.