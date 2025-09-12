Charros de Jalisco 1-6 Diablos Rojos del México: Ver EN VIVO y GRATIS la transmisión HOY jueves 11 de septiembre, juego 2 de la Serie del Rey 2025; resultado online
Los Diablos Rojos del México se enfrentan de nuevo ante los Charros de Jalisco, un día después de haber caído en el Juego 1 de la Serie del Rey 2025
Los Charros de Jalisco se enfrentarán ante los Diablos Rojos del México en el Juego 2 de la Serie del Rey , en el Estadio Alfredo Harp Helú, casa de los escarltas, un día después de que los locales pegaran primero en las hostilidades por pizarra de 8-4.
Diablos están arriba en la serie 1-0 y buscan ampliar su ventaja y hacer valer el infierno escarlata, de la mano de su abridor Justin Courtney para limitar el ataque de los tapatíos. En tanto que Charros en el duelo monticular manda a Zach Grotz, ex lanzador de los escarlatas, pitcher que para los tapatíos es un arma para enfrentar este juego 2 de Serie del Rey.
El play ball, se cantará a las 7:00 PM, en un duelo que tiene las localidades agotadas y que el día de ayer la cifra oficial de asistentes fue de 21 mil aficionados en la casa de los escarlatas que hace un año ya recibió Serie del Rey y fue determinante para la barrida por 4 juegos ante Sultanes.
El duelo lo podrás ver EN VIVO por Home Run Azteca, desde las 6:55 PM, con toda la historia que suceda en el diamante.
Los horarios de Serie del Rey 2025 Charros vs Diablos
*CALENDARIO DE LA SERIE DEL REY*
Juego 1 miércoles 10 de septiembre: JAL vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas JUEGO TERMINADO 8-4 FAVOR DIABLOS
Juego 2 jueves 11 de septiembre: JAL vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas
Juego 3 sábado 13 de septiembre: MEX vs JAL | Estadio Panamericano | 18:00 horas
Juego 4 domingo 14 de septiembre: MEX vs JAL | Estadio Panamericano | 17:00 horas
*Juego 5 lunes 15 de septiembre: MEX vs JAL | Estadio Panamericano | 19:30 horas
*Juego 6 miércoles 17 de septiembre: JAL vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas
*Juego 7 jueves 18 de septiembre: JAL vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas
*En caso de ser necesario
Charros de Jalisco vs Diablos Rojos del México EN VIVO HOME RUN AZTECA Serie del Rey 2025
¡SIETE COMPLETAS!
¡Se terminan 7 entradas en el Harp Helú!
Charros de Jalisco 1-6 Diablos Rojos del México
¡LLEGÓ LA SEXTA!
¡Córdoba logra la sexta carrera para Diablos!
Charros de Jalisco 1-6 Diablos Rojos del México
¡DOBLETE Y AUMENTA LA VENTAJA!
¡Pérez conecta imparable productor de dos carreras para los Escarlatas!
Charros de Jalisco 1-5 Diablos Rojos del México
¡AUMENTAN LA VENTAJA!
¡Llega la tercera carrera para los Escarlatas!
Charros de Jalisco 1-3 Diablos Rojos del México
¡REVIVE EL VUELACERCAS!
Así fue el Home Run de Allen Córdoba para darle la ventaja a los Escarlatas
HOME RUN DE DIABLOS 👹👹👹
Cuadrangular de Allen Córdoba que aplica la ley del ex y le anota a los Charros ⚾
¡SEIS COMPLETAS!
¡Seis completas y todo se mantiene igual!
Charros de Jalisco 1-2 Diablos Rojos del México
¡CINCO COMPLETAS!
Se fueron cinco entradas completas en el Harp Helú
Charros de Jalisco 1-2 Diablos Rojos del México
¡HOME RUN DE LOS DIABLOS!
¡Allen Córdoba la vuela del parque y los Pingos recuperan la ventaja!
Charros de Jalisco 1-2 Diablos Rojos del México
¡CUATRO COMPLETAS!
¡Se terminan las primera cuatro entradas en el Harp Helú!
Charros de Jalisco 1-1 Diablos Rojos del América
¡SE EMPATA EL PARTIDO!
¡Error de Gamboa y la Mateo Gil aprovecha para empatar el partido!
Charros de Jalisco 1-1 Diablos Rojos del Jalisco
¡TRES COMPLETAS!
¡Ya se completaron tres entradas en el Harp Helú!
Charros de Jalisco 0-1 Diablos Rojos del México
¡SE ABRE EL MARCADOR!
Canó logra conectar un imparable y Córdoba llega a home para abrir el marcador en el Harp Helú
Charros de Jalisco 0-1 Diablos Rojos del México
¡DOS COMPLETAS!
¡Se van dos entradas completas en el Harp Helú!
Charros de Jalisco 0-0 Diablos Rojos del México
PRIMERA ENTRADA
¡Se termina la primera entrada del partido!
Charros de Jalisco 0-0 Diablos Rojos del México
¡PLAYBALL!
¡Se canta PLAYBALL y comienza el partido entre Charros de Jalisco y Diablos Rojos!
¡LLEGAMOS AL HARP HELÚ!
¡Así llegamos al Harp Helú para el Juego 2 de la Serie del Rey!
Así llegamos al Estadio Alfredo Harp Helú 🏟
Todo listo para el segundo juego entre Diablos vs Charros, los locales buscarán aumentar la ventaja desde su casa 👹
Benjamín Gil, afirmó que pese a perder el Juego 1 fueron mejores que Diablos
Lorenzo Bundy anuncia a unos Diablos agresivos ante Charros de Jalisco
Los Diablos Rojos del México toman ventaja en la Serie del Rey después de ganar el Juego 1 por pizarra de 8-4 sobre los Charros de Jalisco, una victoria que se construyó con diferentes elementos a lo largo de las nueve entradas: bateo, pitcheo, defensiva, corrido de bases agresivo y sacando corredores en base.
“Si nos han seguido en estos playoffs nosotros estamos siendo muy agresivos en las bases”, acotó el manejador. “Estamos en segundo lugar en robos de base en la postemporada y no solo eso, nosotros tenemos mejor porcentaje de efectividad en los intentos de robos hasta ahora, incluso mejor que los Charros, por lo que vamos a seguir siendo agresivos en las bases, vamos a seguir jugando un béisbol agresivo, que ataca, que pone presión al rival”.