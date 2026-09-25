 LEGO de Fórmula 1: 7 autos que puedes construir para sentirte a lo Checo Pérez

La afición por el automovilismo tiene una alternativa para quienes prefieren construir sus propios modelos a escala, como lo son los juguetes de LEGO. Si eres un gran coleccionista, puedes comprar y reunir estos 7 autos de la Fórmula 1 que puedes construir para sentirte a lo Sergio "Checo" Pérez, quien fue exigido en las pruebas del GP de Azerbaiyán.

LEGO tiene en México una colección de Speed Champions inspirada en distintos equipos de Fórmula 1, con réplicas que contienen ciertos elementos como el halo, los alerones, los neumáticos traseros y las decoraciones de los monoplazas reales, como el que estrenó el piloto mexicano en este año.



LEGO tiene en México una colección de Speed Champions inspirada en distintos equipos de Fórmula 1.|IA

Los 7 autos de la F1 de LEGO

1. Oracle Red Bull Racing RB20: La réplica del monoplaza que utilizó Pérez con Red Bull cuenta con 251 piezas y está dirigida a mayores de 18 años. En el mercado tiene un precio de 679 pesos.

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2. Ferrari SF-24: El auto incluye habitáculo con acceso mediante el halo, alerón trasero, suspensión de doble horquilla, adhesivos de patrocinadores y neumáticos posteriores más anchos. También incorpora una minifigura con traje de Ferrari y casco con alas.

3. Mercedes-AMG F1 W15: El vehículo mide cerca de 4 centímetros de alto, 20 de largo y 8 de ancho. Su paquete incluye una minifigura de piloto con uniforme de Mercedes-AMG PETRONAS y contiene elementos como el halo, la suspensión de doble horquilla, el alerón trasero y los neumáticos Pirelli.

4. BWT Alpine F1 Team A524: El modelo recrea el monoplaza de la temporada 2024 e incluye una minifigura con uniforme de Alpine y casco con alas. La réplica incorpora halo, alerón trasero, suspensión de doble horquilla, calcomanías de patrocinadores y neumáticos posteriores.

5. Williams Racing FW46: El auto incluye una minifigura con traje de Williams Racing y contiene elementos del vehículo que disputó el campeonato de 2024, además del halo, alerón posterior, adhesivos de patrocinadores y neumáticos traseros más anchos.

6. Aston Martin Aramco F1 AMR24: La caja incluye una minifigura de piloto y elementos específicos del monoplaza, como el alerón posterior y los logotipos de los patrocinadores.

7. MoneyGram Haas F1 Team VF-24: El auto mide cerca de 4 centímetros de alto, 20 de largo y 7 de ancho. Además, cuenta con habitáculo, halo, alerón trasero, suspensión de doble horquilla, adhesivos de patrocinadores y neumáticos posteriores.