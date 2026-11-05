Chicharito y su inesperada llegada de ÚLTIMA HORA al Real Madrid: así se cerró uno de los fichajes más sorprendentes para México

El futbol mexicano ha tenido a grandes futbolistas jugando en grandes clubes, sin embargo nadie pensó que el Chicharito terminara en el Real Madrid y menos en la etapa de su carrera en la que se encontraba con el Manchester United. Por eso, se recuerda este traspaso de último momento en el mercado de fichajes del verano de 2014, el cual terminó en una subida de prestigio para su carrera.

¿Por qué Chicharito llegó al Real Madrid en el 2014?

El ariete mexicano estaba en medio de su estancia con los Red Devils, siendo el ariete conocido que jugaba su segundo Mundial y donde se esperaba que encontrara más protagonismo en el campo. Sin embargo, estaba relegado al rol de un revulsivo… situación que hizo todavía más interesante su fichaje por los merengues. La opción llegó de último momento y el último día del mercado de fichajes.

Se cumplen 11 años de este momentazo: El gol de Chicharito Hernández al Atlético para clasificar al Real Madrid a las semifinales de la Champions League 🇲🇽 https://t.co/WpfItalCKU — Madrid Sports (@MadridSports_) April 22, 2026

El Real Madrid tenía necesidad de fondo de banca, pues aunque el equipo marchaba bien en general, Karim Benzema necesitaba minutos de reposo en los momentos críticos de la temporada. Por eso, gracias a 3 millones de euros en temas de pago por el préstamo de un año y otros 3 de salario, Javier terminó jugando para el equipo donde Hugo Sánchez se hizo leyenda.

Su año en dicho equipo fue bueno en general, sabía que sería suplente, pero aprovechando cada minuto que Carlo Ancelotti le brindó. Chicharito terminó su temporada con 33 partidos, 9 goles, 9 asistencias y 1358 minutos. Esta etapa sin lugar a dudas le revalorizó para seguir su carrera en el Bayer Leverkusen, donde encontró un excelente nivel previo a dejar el nivel de élite.

¿Cuál fue el mejor momento de Chicharito con el Real Madrid?

Sin lugar a dudas, pese a que figuras como Cristiano Ronaldo fueron los hombres más importantes en dicha temporada europea, el gol más importante de dicho año en Champions League fue el del Chicharito. Tras ni siquiera ser considerado para la partida de ida de los cuartos de final, el encuentro estaba muy complicado y aprovechó su titularidad para marcar un gol que eliminó al Atlético de Madrid al minuto 88. Una soberbia combinación entre James Rodríguez y CR7 terminó en un tanto del mexicano.