De Hugo Sánchez a Carlos Vela: los futbolistas que como Gilberto Mora brillaron a los 18 años de edad

México tiene en Gil Mora, su máxima joya juvenil por lo mostrado en un corto tiempo de futbolista profesional, que evocan y hacen recordar a otros jugadores aztecas que a los 18 años ya se destacaban por su talento y condiciones diferentes, como en su momento Hugo Sánchez o Carlos Vela.

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Este 14 de octubre, Gil Mora cumple 18 años de edad, la mayoría de edad y en un chico como él toma diferentes significados, pues dejará el precedente de que fue el más joven en jugar un Mundial con México cuando tenía 17 años y 259 días, quedando por detrás en esos datos históricos y generales de Pelé quien jugó con 17 años y 241 días.

Es también el jugador mexicano más joven en anotar con México luego de su gol ante Colombia en la reciente fecha FIFA con lo que instaló otro récord. Gil Mora da un paso hacia la mayoría de edad también acompañado de otros factores, como la posibilidad de firmar con un equipo del extranjero posiblemente de Europa y en la baraja está por ejemplo el Arsenal, que por tradición se fija en los jóvenes, los analiza y firma y crea un proceso de crecimiento para escalar en el futbol internacional.

Así se recuerda el proceso que siguieron con Carlos Vela, quien quizás ha sido el futbolista mexicano con más técnica y buen trato del balón, el cual logró a su talento y que impulsó la estrategia que siguó el Arsenal firmándolo siendo casi un adolescente y dándole fogueo al ser prestado al Celta y Osasuna cuando tenía 16 años. Entre los 19 y 20 años ya estuvo de lleno en el Arsenal y escribió grandes historias a su joven edad.

Arsenal que luce como uno de los candidatos a firmar a Gil Mora, podría entonces fijar un plan para Morita y por ello los especialistas ven ese destino como una buena opción para el jugador.

Hugo Sánchez y su talento descubierto a temprana edad debutando con Pumas a los 18 años de edad

El caso de Hugo Sánchez es similar, fue descubierto a temprana edad y a los 18 años ya estaba debutando con Pumas y en año y medio aproximadamente dio el salto al Atlético de Madrid en donde comenzó a escribir la historia más grande de un mexicano en Europa.

Hugo Sánchez y su calidad sumado a mentalidad lo siguen colocanco como el mexicano más grande de todos los tiempos en el futbol, posición que nadie a podido asaltar y que tentativamente Gil Mora puede perseguir, aunque se proyecta que los logros no los podrá igualar por la posición diferente, aunque en calidad y títulos su gesta aún está en pañales.

|Crédito: Gilberto Mora / IG

Lista de jugadores mexicanos que brillaron a los 18 años de edad

- Hugo Sánchez

- Carlos Vela

- Giovani Dos Santos con Barcelona

- Chicharito Hernández con Chivas

- Rafa Márquez estaba debutando con México a los 17 años

¿Qué otros jugadores a los 18 años de edad estaban ya brillando en el futbol profesional?