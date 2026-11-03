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Champions League DE LUTO: UEFA anuncia DRÁSTICO cambio de última hora para los juegos de HOY, martes 3 de noviembre

La UEFA anunció que el himno de la Champions League no sonará este martes como señal de respeto por la muerte del futbolista Jesús de Miguel y las víctimas del accidente ferroviario de Urda

Balón Champions League Femenil 2026
|REUTERS

Escrito por: Ariel Velázquez

La UEFA tomó una decisión excepcional para los partidos de la Champions League de este martes 3 de noviembre. El himno que acompaña tradicionalmente la salida de los equipos no sonará como muestra de respeto por la muerte del futbolista español Jesús de Miguel Alameda y por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo.

"La UEFA informa de que como muestra de respeto después de la trágica muerte de Jesús de Miguel Alameda y en memoria de las víctimas del reciente accidente de tren en Urda, el himno de la UEFA Champions League de esta noche excepcionalmente no sonará", señala el comunicado.

El delantero del CD Tenerife falleció este martes a los 30 años, después de sufrir un grave choque con el portero del FC Andorra durante un partido de la Segunda División española. El futbolista fue trasladado al hospital, pero no logró recuperarse de las lesiones.

La tragedia ferroviaria de Urda también forma parte del homenaje. El accidente ocurrido en Toledo dejó decenas de víctimas y conmocionó a España.

La UEFA confirmó además que se guardará un minuto de silencio en todos los partidos de sus competiciones durante esta semana. La medida alcanza los encuentros de Champions League, Europa League y Conference League.

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