Champions League DE LUTO: UEFA anuncia DRÁSTICO cambio de última hora para los juegos de HOY, martes 3 de noviembre

La UEFA tomó una decisión excepcional para los partidos de la Champions League de este martes 3 de noviembre. El himno que acompaña tradicionalmente la salida de los equipos no sonará como muestra de respeto por la muerte del futbolista español Jesús de Miguel Alameda y por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo.

"La UEFA informa de que como muestra de respeto después de la trágica muerte de Jesús de Miguel Alameda y en memoria de las víctimas del reciente accidente de tren en Urda, el himno de la UEFA Champions League de esta noche excepcionalmente no sonará", señala el comunicado.

Como muestra de respeto, tras el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda y en memoria de las víctimas del reciente accidente ferroviario ocurrido en Urda, la UEFA ha comunicado a los clubes españoles que participan en la competición que el himno de la Champions no se reproducirá excepcionalmente esta noche en sus respectivos estadios. — Villarreal CF (@VillarrealCF) November 3, 2026

El delantero del CD Tenerife falleció este martes a los 30 años, después de sufrir un grave choque con el portero del FC Andorra durante un partido de la Segunda División española. El futbolista fue trasladado al hospital, pero no logró recuperarse de las lesiones.

La tragedia ferroviaria de Urda también forma parte del homenaje. El accidente ocurrido en Toledo dejó decenas de víctimas y conmocionó a España.

La UEFA confirmó además que se guardará un minuto de silencio en todos los partidos de sus competiciones durante esta semana. La medida alcanza los encuentros de Champions League, Europa League y Conference League.