Las alarmas estuvieron encendidas por varios días en la enfermería de las Chivas, pues el capitán regresó con molestias musculares tras participar con México en la Fecha FIFA de noviembre. En ese sentido, no verle en la convocatoria con Cruz Azul generó todavía más tensión. Por ello, algunos se preguntan si llegará a la eliminatoria contra Pachuca… y cómo se vería el XI de Chivas con Luis Romo en cancha.

¿Cómo se vería el XI de Chivas si Luis Romo está disponible?

Es conocido que Gabriel Milito confía plenamente en Luis Romo y que su ausencia ante Cruz Azul se dio sobre todo por precaución. En ese sentido, el capitán del Rebaño Sagrado estaría disponible para el inicio de los cuartos de final del Apertura 2026. Por ello, el equipo saldría con un XI donde probablemente el sacrificado sea José Castillo.

Portero - Raúl Rangel.

Defensas - Diego Campillo, Luis Romo, Dani Aguirre, Bryan González y Richard Ledezma.

Mediocampistas - Omar Govea y Rubén González.

Delanteros - Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Santiago Sandoval.

Con Luis Romo en cancha, el mencionado Castillo no jugaría, tomando en cuenta también… que viene de una temporada con muchas lesiones y que pidió el cambio en la Fecha 17. Mientras que la otra gran duda es quién será el ‘9’, tomando en cuenta que Santi Sandoval fue usado en dicha posición en los últimos partidos de la temporada regular.

¿Luis Romo estará disponible para la serie contra Pachuca?

Aunque el equipo no informó nada de manera concreta, se entiende que Luis Romo descansó ante la carga de trabajo con la selección mexicana y por presentar molestias en el aductor previo al duelo contra La Máquina de Cruz Azul. En ese sentido, estaría disponible para los cuartos de final y Gabriel Milito lo percibe como indispensable.

Con ello, el equipo se indica listo para competir en estas nuevas rondas finales, situación que es especial para la institución tras 15 años sin terminar primeros en la fase regular. Además, los aficionados lo ven como una revancha inmediata tras vivir una liguilla sin seleccionados nacionales a mitad de este 2026.