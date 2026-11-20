El Club Deportivo Guadalajara se encuentra en la planificación de su 2027 y el contrato de Gabriel Milito finaliza a mediados de dicho año. En ese sentido, al menos la primera parte del año tendrían la misma dinámica ejercitada hasta el momento. Eso significa que el esquema respetaría a sus hombres emblema, entre los que se encuentran Luis Romo. ¿El mediocampista es el único intransferible de las Chivas?

¿Luis Romo es intransferible en las Chivas de Gabriel Milito?

Aunque de manera directa no ha salido alguna figura de mando a decir dicha afirmación, los hechos hablan por sí solos. Luis Romo es un elemento de total relevancia para el estratega argentino. Desde la llegada de ambos en 2025 (Romo a inicios y Milito a mitades), el ex Cruz Azul ha sido pieza clave en el esquema de las Chivas.

La versatilidad para jugar en medio campo o en la defensa, más su capacidad para sacar el balón con trazos largos desde la zaga o ejercitando esa calidad de pase al frente… le hacen un futbolista único. Por ello, si Gabriel Milito cumple con su contrato (que es lo esperado), Romo sería el único futbolista por el que no escucharían ofertas.

Y esto se convierte en una realidad palpable según lo que ocurre en el equipo. Chivas ha escuchado ofertas (o al menos acercamientos) por Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado e incluso vendieron a su máximo goleador. Sin embargo, Luis Romo se afianza como un futbolista indispensable para lo que ocurre actualmente con el cuadro rojiblanco.

¿Hasta cuándo tiene contrato Luis Romo con las Chivas?

Tras destacar en clubes como Cruz Azul y Monterrey, el mundialista llegó a Chivas a inicios de 2025 y su contrato termina a finales de 2028. Aunque algunos dudaban de lo que podía dar, el futbolista se ganó su puesto con base en su calidad. Al momento acumula 68 partidos con el Rebaño Sagrado, espacio donde ha jugado más de 5, 300 minutos, otorgado 7 pases para gol y dos anotaciones. Ahora, lo que la afición espera es que el hombre de 31 años se convierta en el capitán que levante la ansiada liga 13.