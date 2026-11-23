Terminada la fase regular, el Club Deportivo Guadalajara terminó como el superlíder del campeonato y ahora peleará por un sitio entre los mejores 4 enfrentando a los Tuzos del Pachuca. Por ello, hay expectativas alrededor del equipo que presentará el argentino. En ese sentido, Gabriel Milito apostaría por lo hecho en semanas recientes… jugando con un falso ‘9’. Así luce el inicio de semana de liguilla para las Chivas.

¿Santiago Sandoval será el ‘9’ de Gabriel Milito para las Chivas de liguilla?

El Guadalajara vivió un semestre bastante particular al perder a su mejor hombre frente al arco, por su partida al futbol de Europa. Ante eso, las opciones restantes eran Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda… sin embargo en los partidos más recientes Gabriel Milito cambió un poco la fórmula al probar a Santiago Sandoval como un falso ‘9’.

Realmente ese no fue un panorama recurrente, pues aunque el juvenil de Chivas fue constante en las titularidades en el Apertura 2026, siempre lo hizo detrás de los delanteros fijos. En ese sentido, existen dudas de lo que probará un estratega que es muy difícil que cambie formaciones y elementos que le están respondiendo.

Sin embargo, hay algunos que están encantados con Sandoval como el referente en ataque con movilidad indistinta y generando apoyo a los hombres detrás (caso Efraín Álvarez y Roberto Alvarado). Aunque, otros prefieren aprovechar al joven en su posición “natural” con un ariete rematador en el XI… que podría ser Ricardo Marín.

¿Gabriel Milito tendrá bajas para el arranque de Chivas en liguilla?

Aunque el resultado ante Cruz Azul trajo emoción a raudales y una satisfacción enorme tras terminar en lo más alto de la clasificatoria tras 15 años sin hacerlo, existirían dos dudas puntuales con la plantilla de Gabriel Milito. La primera es la de Luis Romo, que se ausentó en este encuentro tras volver con molestias musculares de las actividades con México. Y la segunda es la de José Castillo, que pidió su cambio en el duelo del pasado domingo. Solamente las actualizaciones a lo largo de la semana indicarían más ausencias o posibles ausencias en las Chivas.