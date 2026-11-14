Chivas RECUPERA a 6 FUTBOLISTAS; así serán fundamentales en Liguilla

Comienza la cuenta regresiva para el inicio del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, una de las más espectaculares y parejas de los últimos años que, sin embargo, tiene en las Chivas del Guadalajara a un candidato principal a sumar el título número 13 en su historia.

Chivas, de la mano de Gabriel Milito, cuenta con una plantilla muy poderosa que, de acuerdo con la plataforma Transfermarkt, es la tercera más valiosa de la Liga BBVA MX. En ese sentido, es importante decir que el Rebaño Sagrado recuperará a seis jugadores de cara a la Liguilla.

¿A qué jugadores recuperará Chivas para la Liguilla?

En los últimos días las Chivas tuvieron que entrenar con miras al último juego de la temporada regular sin seis futbolistas clave en el esquema táctico de Gabriel Milito. Cinco de estos estuvieron en la Selección Mexicana de Rafael Márquez, mientras que el último estuvo en la categoría Sub-23.

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Bajo este contexto, vale decir que el entrenador sudamericano finalmente recuperó a Raúl Rangel, Luis Romo, Diego Campillo, Roberto Alvarado, Santiago Sandoval y Hugo Camberos, quienes seguramente serán importantes para Milito en la búsqueda de un título más.

Ante ello, se espera que cada uno de estos jugadores tengan participación en el último juego del Apertura 2026 regular en donde Chivas deberá enfrentar como local a la Máquina de Cruz Azul, en un compromiso que se roba las miradas y que se llevará a cabo el próximo domingo a las 17:07 horas.

¿A qué equipos podría enfrentar Chivas en la Liguilla del Apertura 2026?

Si Chivas termina entre los primeros tres lugares de la tabla general, es muy probable que el Rebaño no tenga que enfrentar en los cuartos de final a otras instituciones como América y Cruz Azul, por lo que la probabilidad de que se mida a escuadras como Atlas o Santos es más grande.