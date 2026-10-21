El Club América busca blindar a 3 estrellas tras renovarle a Brian Rodríguez

Así como el Club América renovó a Brian Rodríguez hasta 2030, la directiva de las Águilas ya estaría trabajando para asegurar la continuidad de otros futbolistas importantes de su plantilla. La intención es conservar una base competitiva para los próximos torneos de la Liga BBVA MX.

Mientras que otro crack de Uruguay ilusiona al Club América tras la renovación de Brian Rodríguez, el equipo azulcrema también tiene asuntos pendientes con tres referentes. Luis Ángel Malagón, Alejandro Zendejas y Henry Martín aparecen entre los nombres que la directiva pretende mantener en Coapa.

|Instagram: Brian Rodríguez

El Club América tiene la idea de renovarle a otros 3 cracks

El primero es Luis Ángel Malagón, quien recientemente recuperó su lugar en el once inicial tras la dura lesión. El portero tiene contrato hasta mediados de 2027, por lo que el América buscaría extender su vínculo antes de que entre en su último año. De no renovar, a partir de enero podría negociar un precontrato con otro equipo.

TE PUEDE INTERESAR:



|@angel_malagonv @fotomau

Otro de los objetivos es Alejandro Zendejas. El atacante es clave y la directiva quiere llegar a un acuerdo para asegurar su permanencia. Su contrato también termina el 30 de junio de 2027 y buscan renovarle antes.

El tercer futbolista es Henry Martín. El capitán azulcrema también tiene vínculo vigente hasta 2027 y parece recuperar su mejor nivel para competir por el título de goleo del Apertura 2026. La intención del club sería alcanzar un entendimiento con su representación para que continúe en la institución.

América sigue por el camino de mantener su plantilla

La renovación de Brian Rodríguez, cuyo nuevo contrato se extiende hasta 2030, marca un paso en la planificación deportiva del América. El atacante uruguayo seguirá ligado al equipo y la directiva ahora buscaría avanzar con otros jugadores que considera importantes para sostener la competitividad.

Cómo va Henry Martín en el campeonato de goleo|Crédito: @ClubAmerica / X

Malagón, Zendejas y Martín tienen situaciones contractuales similares. Los tres cuentan con antecedentes importantes en el club y forman parte de los planes para mantener una plantilla con experiencia.

Por ahora, la información apunta al inicio de las gestiones, buscando que, en caso de que un club los quiera comprar, deban abonar más dinero. Las próximas negociaciones definirán si el América consigue asegurar su continuidad más allá de 2027.

