Otro crack de Uruguay ilusiona al Club América tras la renovación de Brian Rodríguez

Así como Brian Rodríguez renovó contrato con el Club América, una reacción en redes sociales despertó la ilusión de algunos aficionados azulcremas con la posibilidad de sumar a otra figura uruguaya. Giorgian De Arrascaeta, del Flamengo y de la Selección de Uruguay, comentó una publicación y provocó muchas respuestas.

Mientras el América tiene oficialmente 4 jugadores que valen más de 10 millones de dólares y ninguno nació en México, la afición sigue atenta a posibles incorporaciones que eleven el nivel de la plantilla. El gesto de De Arrascaeta generó ilusión en que se produzca el “sueño”, pero parece casi imposible llegada a Coapa.

Un jugador de Uruguay dio "like" a Brian Rodríguez y generó rumores en el América

Brian Rodríguez compartió imágenes de la renovación de su contrato con las Águilas, en las que apareció con una camiseta que llevaba el número 2030. Entre los comentarios destacó el de Giorgian De Arrascaeta, quien escribió “Brrrr”. El atacante americanista reaccionó con un ‘me gusta’ y la interacción llamó la atención de los aficionados.

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De Arrascaeta es una de las figuras del Flamengo y también juega en la Selección de Uruguay. Su calidad y trayectoria hicieron que varios seguidores del América lo invitaran a sumarse al grupo de futbolistas uruguayos que han vestido la camiseta azulcrema.

El vínculo del Club América con Uruguay, el país que ha dado varios jugadores

El América ha contado con varios futbolistas uruguayos en los últimos años. Entre ellos están Brian Rodríguez, Santiago Bueno, Rodrigo Aguirre, Sebastián Cáceres, Thiago Espinosa, Federico Viñas y Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez, aunque algunos ya dejaron la institución.

La presencia de jugadores de ese país ha fortalecido el vínculo entre Uruguay y el conjunto de Coapa. La renovación de Brian volvió a poner ese tema en conversación, mientras que el comentario de De Arrascaeta alimentó las especulaciones de los aficionados.

Por ahora, el interés por ver al mediocampista del Flamengo en la Liga BBVA MX permanece en el terreno de los deseos de los seguidores. Su interacción con Brian Rodríguez no significa que exista una oferta del América ni que el futbolista tenga previsto abandonar Brasil.

