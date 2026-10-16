CONFIRMADO: Toluca ya conoce dónde se jugará la Copa Intercontinental 2026

Así como Toluca conoce a sus posibles rivales en la Copa Intercontinental 2026, ahora también tiene una referencia para organizar su viaje al torneo que disputará como campeón de la Concacaf Champions Cup. La sede había generado dudas por el conflicto en Medio Oriente, pero se reportó que Qatar volverá a recibir la competencia.

Mientras que Toluca presenta a su nuevo DT en pleno Apertura 2026, el equipo varonil también sigue pendiente de su participación internacional de diciembre. El conjunto escarlata buscará avanzar en un certamen que reúne a campeones de distintas confederaciones y le ofrece la posibilidad de sumar hasta tres trofeos a su palmarés.

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La sede de la Copa Intercontinental 2026 pese a los conflictos en Medio Oriente

Como en 2024 y 2025, Qatar volvería a ser el anfitrión de la Copa Intercontinental 2026, de acuerdo con información difundida por el insider brasileño Gabriel Orphao, quien señaló que la FIFA definió el lugar para el torneo.

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Toluca tendría su primer partido en el Estadio Ahmad bin Alí, ubicado en Rayán y con capacidad aproximada para 45 mil espectadores. Allí se enfrentaría al campeón de la Copa Libertadores.

Nicolas Castro, Francisco Sebastian Cordova, Luan Garcia, Andres Pereira of Toluca during the final match between Toluca vs (and) Tigres UANL as part of the 2026 CONCACAF Champions Cup, at Nemesio Diez Stadium, on May 30, 2026 in Toluca, Estado de Mexico, Mexico.|Ulises Naranjo/Ulises Naranjo

Los 3 títulos que podría ganar Toluca en la Copa Intercontinental

Toluca tendrá la oportunidad de disputar tres trofeos durante su recorrido en la competencia, aunque para conseguir el plato fuerte contra el PSG deberá avanzar en cada instancia.

Derbi de las Américas: se lo llevaría si vence al campeón de la Copa Libertadores en su debut.

se lo llevaría si vence al campeón de la Copa Libertadores en su debut. Copa Challenger: el ganador de América enfrentará al Mamelodi Sundowns, de Sudáfrica, que derrotó 2-1 al Al-Ahli de Arabia Saudita.

el ganador de América enfrentará al Mamelodi Sundowns, de Sudáfrica, que derrotó 2-1 al Al-Ahli de Arabia Saudita. Copa Intercontinental: si supera las siguientes rondas, Toluca enfrentaría en la final al Paris Saint-Germain por el título principal del torneo.

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Posibles rivales de Toluca en la Intercontinental

El primer adversario de los Diablos Rojos será el campeón de la Copa Libertadores 2026. Los posibles rivales son Palmeiras, Fluminense, Flamengo y Estudiantes de La Plata; los cuales en la actualidad disputan las semifinales del torneo de la Conmebol.

Si Toluca supera ese primer compromiso, se medirá con el Mamelodi Sundowns por la Copa Challenger. En caso de ganar, por fin enfrentará al PSG, campeón de la última UEFA Champions League, por el título intercontinental.

