Estaban Solari habría perdido toda su confianza con uno de los cracks de Pumas UNAM

Uno de los fichajes que Esteban Solari solicitó para dirigir a Pumas en este Apertura 2026 es el de Luciano Herrera. El futbolista llegó proveniente desde el futbol argentino, un fichaje que había sido cuestionado por la afición auriazul en un principio y que continuó con el paso de los partidos. El delantero rápidamente se ganó la titularidad, pero su rendimiento no fue el esperado.

Herrera acumuló cinco partidos consecutivos jugando como titular y completando los 90 minutos manteniendo el respaldo de Solari. Sin embargo, su saldo no fue nada positivo durante dichos compromisos: no anotó goles y repartió una sola asistencia. Como si fuese poco, el equipo solo ganó uno de los cinco partidos con él desde el inicio. Hoy la confianza parece haberse derrumbado.

Luciano Herrera ya no es titular en Pumas

Pese a que Solari le dio varias oportunidades para brillar, el argentino no consiguió acoplarse a su sistema de juego y dejó de ser imprescindible en el once inicial. Apenas disputó 13 minutos en el empate contra Cruz Azul y ni siquiera logró ingresar en el reciente triunfo de Pumas sobre Atlante en condición de visitante.

Como si fuese poco, el equipo mostró una mejor versión en ataque sin la presencia de Herrera en cancha e invitó a la ilusión de pelear por el título de Liga BBVA MX. En estos momentos, es difícil que el ex Newell’s Old Boys regrese a la titularidad en breve, ya que perdió la confianza de Solari pese a haber llegado este semestre para solucionar falencias en ataque.

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Los números de Luciano Herrera desde su llegada a Pumas

Luciano Herrera acumula nueve partidos disputados en el Apertura 2026, donde registra un gol y una asistencia en aproximadamente 540 minutos de actividad. El atacante argentino ha tenido participación directa en dos anotaciones, aunque sus números no han crecido durante sus últimas apariciones con los universitarios.

Su único tanto llegó ante Necaxa y sirvió para rescatar el empate 1-1 en Ciudad Universitaria. Por otro lado, su asistencia se produjo en la victoria contra León, uno de sus encuentros más destacados desde que llegó al futbol mexicano. Desde entonces, el ex Newell’s no ha vuelto a contribuir con goles o pases de gol para los auriazules.