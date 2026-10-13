Carmen Lanchares, experta en longevidad: “El ejercicio es el mejor seguro de vida, pero no alcanza con solo caminar”

Así como hay expertos que hablan de la importancia del entrenamiento de fuerza, Carmen Lanchares sostiene que mantenerse activo durante la vejez requiere algo más que salir a caminar. La periodista y autora de El tiempo a nuestro favor sostiene: “El ejercicio es el mejor seguro de vida, pero no alcanza con solo caminar”.

Mientras que hay expertos que hablan del poder de la caminata, Lanchares propone incorporar ejercicios de fuerza y equilibrio para proteger los músculos y los huesos. Además, advierte que el envejecimiento está condicionado por factores económicos y sociales, y cuestiona la presión por mantenerse joven a cualquier precio.

|Foto: IG @lanchig

La fuerza y la caminata deben ir de la mano, según Carmen Lanchares

Lanchares plantea que el entrenamiento de fuerza debe complementar esa práctica. Según explicó a AS, una rutina semanal de una hora de ejercicios bien orientados puede contribuir a preservar la masa muscular y la densidad ósea.

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El trabajo muscular también puede favorecer las capacidades cognitivas mediante la liberación de moléculas neuroprotectoras. A esto se suman los ejercicios de equilibrio, que ayudan a reducir el riesgo de caídas. El objetivo no consiste únicamente en vivir más años, sino en conservar la independencia para realizar las actividades cotidianas.

La problemática de querer ser joven y la desigualdad

Lanchares cuestiona los discursos que presentan la juventud como el modelo permanente de bienestar. “La problemática no es aspirar a mejorar, sino que se haya decidido que esa mejor versión siempre sea una más joven”, afirmó.

La desigualdad económica también influye en la forma de envejecer. Lanchares señala que existe una diferencia de hasta 11 años en la esperanza de vida según la calidad de vida del lugar donde se viva. Los recursos disponibles condicionan el acceso a una alimentación adecuada, el descanso, la actividad física y la atención médica.

Mejores frases de Carmen Lanchares

En sus reflexiones sobre la longevidad, la autora resumió la contradicción que observa. “Estamos atrapados en una paradoja. Es cierto que estamos ante un cambio de paradigma. Sin embargo, aunque hemos cambiado las palabras del discurso, no sucede tanto con el sentir que hay detrás”, dijo a Vogue.

Lanchares también defiende aceptar los cambios biológicos y acompañarlos con hábitos saludables. “Cuidarse es aceptar el proceso natural y acompañarlo con las mejores herramientas disponibles”, sostuvo en EFE. Y finalizó: “Negar el envejecimiento es declararle una guerra, perdida de antemano, a la biología”.

