Santiago Sandoval le da una noticia increíble a Chivas: podría recibir una fortuna

Así como Chivas perdió a otro jugador tras el Clásico Tapatío, no todas las noticias son malas para el Guadalajara. Pues Santiago Sandoval, uno de los jóvenes con mayor proyección de sus fuerzas básicas aparece como el futbolista con el valor de transferencia proyectado más alto, según un estudio del CIES Football Observatory.

Mientras la lesión de Diego Campillo causa gran preocupación para Gabriel Milito, Santiago Sandoval se perfila como una de las grandes apuestas del proyecto deportivo del Guadalajara. El mediocampista de Chivas alcanzó una proyección de venta estimada de 16 millones de euros.

|Crédito: Instagram/@sant.sandoval30

Santiago Sandoval sería la venta más importante de la Liga BBVA MX

El CIES Football Observatory publicó una estimación de los valores de transferencia de jugadores del América y Chivas. En ese análisis, Sandoval ocupa el primer lugar con 16 millones de euros.

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Sando está por encima de Brian Rodríguez, del conjunto azulcrema, quien aparece con una valoración de 15 millones. El listado también incluye a Roberto Alvarado, con 13.7 millones de euros, y Bryan “Cotorro” González, con 13.4 millones.

|Foto: X @CIES_Football

Sandoval llegó al primer equipo después de que Gabriel Milito apostara por adelantar sus procesos desde la llegada del técnico argentino en el verano de 2025.

Grandes ventas de Chivas de Guadalajara

El Guadalajara cuenta con antecedentes de transferencias importantes de jugadores formados en su cantera. Destaca la venta de Armando la “Hormiga” González, cuyo traspaso se habría situado alrededor de los 15 millones de dólares.

|Chivas Página Oficial

También aparecen las salidas de Jesús Orozco Chiquete, con una cifra reportada de 11 millones de dólares, y las de Mateo Chávez y Fernando Beltrán, estimadas en 3 millones cada una. En el caso de Orozco Chiquete, parte de la operación incluyó la llegada de Luis Romo a Chivas, por lo que el monto recibido directamente por el club fue menor.

Por ahora, Sandoval no tiene una transferencia confirmada. No obstante, su valoración estimada lo coloca en una posición destacada y abre la posibilidad de que le pueda dejar una verdadera fortuna a las Chivas de Guadalajara.

