No cabe duda de que la posición de arquero es una de las más difíciles o la más complicada de gestionar dentro del futbol. Ante eso, la presión ha sido bastante severa contra Luis Ángel Malagón. El arquero volvió de su lesión que lo dejó fuera del Mundial y no ha encontrado un regreso con autoridad. En ese sentido, los azulcremas ya estarían pensando en reforzar la portería… o en su defecto darle oportunidad a los compañeros que ya están con América en estos momentos.

¿Luis Ángel Malagón está en duda para seguir con América?

Es evidente que una buena parte de la afición y varios espacios específicos del medio han hablado de Luis Ángel Malagón como un elemento desconfiable en estos momentos. Tras una larga lesión provocada por la ruptura del tendón de Aquiles, el megacampeón con América vive días tensos. Ante eso, algunos dudan de su continuidad con las águilas.

Otro aspecto que se puntualiza es que termina contrato a mediados de 2027. Es decir, en estos días las conversaciones ya estarían en marcha en caso de que exista un fuerte interés por retenerlo. Por ello, algunos aseguran que su ciclo se terminó y que se debe buscar otra opción. Para ello, sería necesario pensar en Rodolfo Cota y Fernando Tapia como solución inmediata.

El veterano arquero ex Puebla y Chivas ha sido un elemento de confianza, incluso algunos lo piden como titular. Por su parte, el canterano azulcrema tendría que dar el paso al frente con el nivel mostrado en el día a día. Sin embargo, al momento no hay algo realmente resuelto y el enfoque con Luis Ángel Malagón y el resto del plantel está en el inicio de la liguilla del Apertura 2026.

¿Luis Ángel Malagón será titular con América en la liguilla del Apertura 2026?

Pese a que las dudas hacia Luis Ángel Malagón tienen un enfoque hacia el futuro inmediato en su carrera, el presente arde mucho más al tener al frente una eliminatoria muy pesada contra los Rayados de Matías Almeyda. El equipo en lo general llega con una pésima racha de 5 partidos sin triunfo, empatando 3 veces y cayendo 2. Ante eso, algunos desde temprano reportaron que Guillermo Almada apostaría por Rodolfo Cota. Pero dicho aspecto se resolverá en esta noche de miércoles previo al inicio del Rayados vs América.