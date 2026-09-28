Este es el sueldo de Rodolfo Cota en Club América: ¿más o menos que Luis Ángel Malagón?

Mientras hay quienes comparan salarios de jugadores del América y de Chivas, también existen diferencias importantes dentro de la propia plantilla azulcrema. En este caso, Luis Ángel Malagón y Rodolfo Cota ocupan la misma posición, pero sus ingresos presentan una distancia considerable.

Así como muchos se preguntan sobre el nuevo salario de Miguel Borja en el América, los sueldos de sus dos porteros también generan interés. De acuerdo con Salary Sport, Malagón percibe mucho más que Cota, quien actualmente no aparece entre los 15 jugadores mejor pagados de las Águilas.

Rodolfo Cota sería el jugador que podría salir del América ante la falta de minutos|@rodocota

Comparación de salarios entre Luis Ángel Malagón y Rodolfo Cota

Según los datos de Salary Sport, Luis Ángel Malagón gana 492,450 pesos por semana, lo que representa aproximadamente 25.6 millones de pesos al año. Con esa cantidad, el portero mexicano se encuentra dentro del top 3 de los futbolistas mejor pagados del Club América.

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En cambio, Rodolfo Cota recibe 187,600 pesos semanales, equivalentes a unos 9.75 millones de pesos por año. Por lo tanto, el sueldo de Cota es menor al de Malagón y ni siquiera aparece dentro del top 15 salarial del conjunto azulcrema.

Rodolfo Cota podría verse afectado por la llegada de Fernando Tapia|Crédito: Getty Images

La diferencia entre ambos es de 304,850 pesos por semana. Al llevarlo a una temporada anual, son alrededor de 15.85 millones de pesos de distancia entre los salarios reportados para los dos guardametas.

Detalles de Malagón y Cota en el América

Rodolfo Cota llegó al Club América el 21 de junio de 2024, inicialmente a préstamo procedente de León para el Apertura 2024. Posteriormente, en mayo de 2026 se confirmó su salida definitiva del conjunto esmeralda y su firma con América hasta junio de 2027.

|Twitter América

La situación de Cota también estuvo relacionada con la lesión de Luis Ángel Malagón. El portero sufrió una ruptura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda el 11 de marzo de 2026, durante el partido ante Philadelphia Union por la Copa de Campeones de la Concacaf.

La lesión ocurrió al minuto 37, sin contacto de por medio, y requirió cirugía. Malagón se perdió la Copa Mundial de la FIFA 2026™, aunque posteriormente superó parte de su recuperación y ya tuvo minutos con el equipo Sub-21 del América para retomar ritmo competitivo.

