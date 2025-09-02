Comisión de Árbitros revela el audio del polémico juego entre Chivas y Cruz Azul

La Jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX , la cual se llevó a cabo el fin de semana pasado, trajo consigo uno de los duelos más polémicos de la temporada siendo este el Chivas vs Cruz Azul. Ante ello, la Comisión de Árbitros finalmente mostró su postura al respecto de esta situación.

América vs Cruz Azul EN VIVO | Semifinal de vuelta del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX

Este compromiso, mismo que se realizó en la cancha del estadio Akron, trajo consigo una nueva victoria de La Máquina de Cruz Azul por 2-1, lo cual lo dejó en la zona alta de la tabla general acrecentando, con ello, la aguda crisis que vive el Rebaño Sagrado de Gabriel Milito.

¿Por qué el Chivas vs Cruz Azul fue el duelo más polémico de la jornada?

En este partido hubo dos jugadas puntuales que pudieron haber cambiado el rumbo del mismo. La primera fue el gol anulado al Toro Fernández luego de un altercado físico ante el Tiba Sepúlveda, mientras que la otra fue un penal marcado en contra de Cruz Azul que, a la postre, fue invalidado gracias al uso del VAR.

Qué golazo de Rodo en Guadalajara 🔥💙 pic.twitter.com/UZZpAIaoWt — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 1, 2025

¿Qué dijo la Comisión de Árbitros al respecto de este juego?

A través de sus redes sociales, la Comisión de Árbitros compartió la toma de decisiones que el VAR tuvo en este encuentro. En cuanto al gol anulado hacia el Toro Fernández, el organismo detalló que se realizó de dicha forma luego de una carga ilegal por la espalda del atacante uruguayo hacia el defensor mexicano.

En cuanto al penal marcado hacia Cruz Azul, la Comisión explicó que el uso del VAR fue el acertado al invalidar la pena máxima, asegurando que fue el elemento del Rebaño Sagrado quien de cierto modo golpeó a su rival, motivo por el cual la resolución fue bien tomada por el organismo en turno.

Audios del #VARLigaMX | J7 AP25 @Chivas vs. @CruzAzul.



Compartimos los audios y el video de la jugada en la que el árbitro, tras la revisión en el VAR, modifica su decisión de marcar penal del #19 visitante sobre el #5 local. #ArbitrajeMX pic.twitter.com/UGARxfI42G — Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) September 2, 2025

¿Cuáles son los próximos partidos de Chivas y Cruz Azul?

Una vez culmine la Fecha FIFA, la Liga BBVA MX volverá con la Jornada 8 del Apertura 2025. Aquí, las Chivas del Guadalajara disputarán el Clásico Nacional ante las Águilas del América en el centro del país, mientras que la Máquina de Cruz Azul visitará Hidalgo para enfrentar a los Tuzos del Pachuca.