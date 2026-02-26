¡Cristiano Ronaldo vuelve a España! El Bicho se une al Almería bajo estas cláusulas

Este jueves 26 de febrero del 2026, el conjunto del Almeria dio a conocer en sus redes sociales que Cristiano Ronaldo ha decidido adquirir un 25% de las acciones del club al invertir en el equipo.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el UD Almería reveló la inversión de CR7 que se convierte en un importante paso para la expansión del club y parte de las diferentes inversiones que tiene el futbolista.

"Cristiano Ronaldo invierte en la UD Almería como parte del consorcio propietario del club liderado por SMC Group.

Adquiere un 25% de las acciones a través de la filial CR7 Sports.

Cristiano Ronaldo ha adquirido un 25% de las acciones de la UD Almería a través de CR7 Sports Investments, una filial de CR7 S.A., siendo este un importante paso en la continua expansión tanto del club, como de la cartera de inversiones del empresario portugués.

Este acuerdo se sitúa dentro de la expansión internacional de la entidad que está realizando el presidente Mohamed Al Khereiji a través de su conglomerado empresarial SMC Group".

Comunicado oficial:



El presidente del Almería le agradece a Cristiano Ronaldo

El presidente del Almería le agradeció al portugués por la inversión en la plantilla pues destacó que al ser considerado el mejor jugador de la historia, significa mucho para el equipo. Además, reveló que CR7 entiende el potencia de lo que estan construyendo.

"Mohamed Al Khereiji, presidente de la UD Almería, ha declarado:

'Estamos muy contentos de que Cristiano haya elegido nuestro club para invertir. Se le considera el mejor jugador de la historia, conoce muy bien el fútbol español y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en lo que respecta al equipo como a la cantera'".

En el caso de Cristiano, declaró que su ambición es contribuir al futbol por lo que considera que el Almería es un equipo con base sólida y con potencial de crecimiento.

"Por su parte, Cristiano Ronaldo ha declarado:

'Desde hace mucho tiempo, mi ambición ha sido contribuir al fútbol más allá del terreno de juego. La UD Almería es un club con una base sólida y un claro potencial de crecimiento. Estoy deseando trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de crecimiento del club'".

