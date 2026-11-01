Pakhtakor vs Al Nassr; la hora para VER EN VIVO a Cristiano Ronaldo en la J4 de la Champions League Asiática

La Jornada 4 de la Champions League Asiática finalmente ha llegado y, como ocurre normalmente en esta competición, las miradas se van directamente con lo que pueda hacer Cristiano Ronaldo, quien seguramente será titular en el siguiente compromiso de su equipo, el Al Nassr.

Mundo de Gigantes Cristiano Ronaldo

Será este lunes cuando el Al Nassr dispute su primera prueba del mes y, a su vez, el cuarto juego correspondiente a la primera ronda de la Champions League Asiática al enfrentarse como visitante al Pakhtakor, en un juego en donde seguramente Cristiano Ronaldo tendrá minutos.

¿Cómo ha sido la temporada de Cristiano Ronaldo y el Al Nassr?

Después de un inicio por demás titubeante en donde se comieron una goleada como visitantes, el Al Nassr ha retomado el camino en la Champions League Asiática, por lo que un triunfo frente al Pakhtakor podría ser suficiente para que el cuadro amarillo escale posiciones con miras al liderato.

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En cuanto a la Liga de Arabia Saudita, la realidad es que la escuadra de Cristiano Ronaldo también ha venido de menos a más y, actualmente, se ubica en la segunda posición de la tabla general solo por debajo del Al Hilal y gracias a sus 25 unidades, producto de ocho victorias, un empate y una derrota.

En cuanto a Cristiano Ronaldo, vale decir que el astro portugués está cada vez más cerca de llegar a la meta de los 1,000 goles como futbolista profesional, por lo que una buena participación en este duelo ayudaría a que su objetivo se pueda cumplir durante esta temporada.

¿Cuándo y dónde ver a Cristiano Ronaldo en el próximo juego del Al Nassr?

Será este lunes 2 de noviembre, en plena celebración por el Día de Muertos, que Cristiano Ronaldo vuelva al ruedo para el juego entre el Pakhtakor y el Al Nassr. Vale mencionar que este partido se llevará a cabo en punto de las 7:45 horas, y podrás disfrutarlo a través de Disney Premium.