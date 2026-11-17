Uno de los elementos de la Liga BBVA MX que sigue con la atención encima es Erik Lira. El mundialista y líder de La Máquina de Cruz Azul parece que sigue con la firme misión de irse a Europa… aunque en México ya hay ofertas estrafalarias por él. En ese sentido, la directiva de Iván Alonso ya trabajaría en su reemplazo.

¿Quién sería el reemplazo de Erik Lira en Cruz Azul?

Incluso con elogios de parte del técnico del Mónaco que habló de la mala fortuna de no concretar su fichaje en verano, parece que la gente de Erik Lira probará suerte de nueva cuenta en invierno. Eso provocará que Cruz Azul se prepare para la ausencia, pues es un jugador clave para el esquema de Joel Huiqui. Estos son nombres del propio circuito nacional que podrían interesar en el entorno celeste.

Denzell García

El futbolista de los Bravos de Ciudad Juárez es un elemento que supuestamente ha sido perseguido por varios clubes de la liga. Sin embargo, con 23 años parece que el mediocampista buscaría el salto a un nuevo reto deportivo. Y aunque Cruz Azul lo tiene en la mira, también se ha indicado que Atlas llevaría la delantera. Toca esperar cómo se resuelve el caso del nacido en Ahome.

Iker Fimbres

Otra de las posibilidades que podrían concretarse es la del juvenil de 21 años. El muchacho ha mostrado cosas interesantes en primera división desde su debut en julio de 2024. El canterano de los Rayados es un gran prospecto, por lo que Cruz Azul apostaría de manera fuerte con el desarrollo de este futbolista que es bastante pedido y querido por la afición de La Pandilla.

Brian Gutiérrez

El mundialista mexicano podría ser una opción para suplir la marcha de Erik Lira. El Guti ha tenido un bajón de nivel que incluso le costó no ser considerado con la selección mexicana en el inicio del proceso de Rafa Márquez. Sin embargo, es una posibilidad de mercado más que interesante. Aunque desde un inicio se ha hablado que Chivas no lo quiere vender y él solamente buscaría una salida con rumbo a Europa.