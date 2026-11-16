Este es el jugador que Atlas le quitará a Cruz Azul; no es Erik Lira

El futbol mexicano se encuentra en etapas finales de su fase regular y ya se habla de movimientos para el 2027. En ese sentido, los rojinegros romperían el mercado con dos contrataciones o al menos eso se insinúa en sus planificaciones. Trascendió que buscarían el fichaje de Erik Lira, pero venga el Pitbull o no… Denzell García es la otra apuesta del equipo para fortalecer su plantilla. Esto es lo que se sabe.

¿Atlas quiere a Denzell García para 2027?

Los rojinegros están viviendo años de apuestas económicas importantes, situación que incluso ya tiene en puerta la construcción de un estadio propio. En ese sentido, trascendió que ya se insinuaron hacia las oficinas celestes para encontrar respuesta positiva por el fichaje de Erik Lira. Eso significa, que se trataría de romper el mercado nacional, pues venga o no el mediocampista de selección nacional… también irían por Denzell García.

Se indica que Atlas ya tiene un preacuerdo con los Bravos de Ciudad Juárez, por ello le arrebatarían a Cruz Azul uno de sus deseos principales para el futuro inmediato. El mediocampista de 23 años estaba en el radar de varios clubes de la liga, por lo que su fichaje con los tapatíos sería un movimiento de excelencia para los propósitos del cuadro dirigido por Hernán Crespo.

En estos momentos el cuadro de la perla tapatía sigue en competencia y ha sido un club bastante incómodo para varios en la temporada. No se le ve como favorito en la liguilla pero se espera que compita de la mejor manera, en lo que su directiva ya trabaja para el año siguiente. El punto es que desean un mediocampo top para el circuito nacional.

¿Cruz Azul está dispuesto a vender a Erik Lira al Atlas?

Como ha sido desde su posible fichaje a Europa, en el mercado nacional los celestes esperan que se pague la suma establecida. Se indica que los derechos profesionales de Erik Lira se valúan entre 11 y 12 millones de dólares. Entonces, si Atlas paga dicha suma, Cruz Azul vendería… esperando que su futbolista se despida con un último gran triunfo en esta liguilla del Apertura 2026. Aunque parece que Erik desea intentar de nueva cuenta su fichaje al futbol europeo.