El futbol mexicano tuvo en José de Jesús Corona a uno de sus mejores arqueros del nuevo milenio. Su carrera duró más de dos décadas y defendió el arco de México en el único oro olímpico que se tiene en futbol. Tras su retiro reciente, algunos se preguntan a qué se dedica la leyenda de Cruz Azul. Esto se sabe.

¿A qué se dedica actualmente José de Jesús Corona??

Tras 22 años como futbolista profesional y después de vestir la playera de Atlas, Tecos, Chivas, Cruz Azul y los Xolos de Tijuana, José de Jesús Corona colgó los guantes el 28 de septiembre de 2025. Es decir, se acaba de cumplir un año desde que el arquero decidió dejar la actividad profesional a los 44 años de edad. Sin embargo, muchos aún recuerdan su legado y preguntan qué hace actualmente.

Aunque realmente desapareció en lo general de los medios de comunicación, hay reportes de que hoy vive de sus diferentes inversiones que tienen relación con alguna clínica deportiva y de salud en Jalisco. Además, se indica que invirtió en una marca de tequila. Pero más allá de eso, no se tienen reportes de su vida profesional tras retirarse.

También se supo que en el pasado habría realizado sus cursos para ser director técnico, sin embargo no se tienen reportes de alguna oportunidad que haya salido en el futbol mexicano o en el extranjero. La última vez que se le vio, fue en abril de 2026 para un partido de leyendas que se realizó en el Estadio Banorte entre México y Brasil.

¿Por qué a José de Jesús Corona se le considera leyenda de Cruz Azul?

La trayectoria del nacido en Jalisco incluyó a 3 clubes tapatíos (Tecos, Atlas y Chivas), al Cruz Azul y se retiró con los Xolos de Tijuana. Sin embargo, fue con los celestes que José de Jesús Corona formó su estatus de leyenda. Realmente cargó mucho tiempo con el reclamo del título de liga que se le negó por mucho tiempo… situación que se alcanzó en 2021. Ante eso, nadie se atrevió a decir más de un hombre que representó al escudo (2009 al 2023) con un nivel altísimo bajo los 3 postes.