OFICIAL: José de Jesús Corona regresa a las canchas a 6 meses de su retiro

José de Jesús Corona regresa a las canchas a 6 meses de anunciar su retiro del futbol profesional a finales de septiembre de 2025, en el partido de Xolos ante Cruz Azul, uno de los equipos donde marcó época al ser capitán y romper con una sequía de más de 23 años sin título para el club. Por fin la IA reveló quién fue mejor: ¿Chuy o Memo Ochoa?

Corona forma parte de la convocatoria de las Leyendas de la Selección Mexicana que se medirán ante Brasil este domingo 19 de abril en el Estadio Banorte (antes Azteca). Chuy, quien se arrepiente de sus temas extracancha, es uno de los 2 arqueros que defenderá el arco tricolor en uno de los duelos que forman parte de los eventos que se realizan por la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Chuy forma parte de la convocatoria de las Leyendas de la Selección Mexicana que enfrentará a Brasil.|@jesuscorona01

México convocó a grandes jugadores que representaron al país en uno o más mundiales, como lo son:



Oswaldo Sánchez

Jesús Corona

Miguel Layún

Ricardo Osorio

Rafael Márquez

Carlos Salcido

Maza Rodríguez

Gerardo Torrado

Andrés Guardado

Pável Pardo

Braulio Luna

Ramón Morales

Adolfo Bautista

Oribe Peralta

Sinha

Jared Borgetti

Francisco Palencia

Cuauhtémoc Blanco

Luis Roberto Alves Zague.

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La carrera de José de Jesús Corona con la Selección Mexicana

Chuy es uno de los arqueros más reconocidos en el país, sobre todo por representar a la Selección Mexicana en torneos internacionales, pero fue en uno donde más se le recuerda, ya que fue el capitán del equipo que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

El canterano del Atlas también fue mundialista, pues su primera experiencia en el torneo veraniego fue en Alemania 2006, cuando fue el segundo al mando, solo por detrás de Oswaldo Sánchez. Sin embargo, 4 años después quedó fuera por temas extracancha.

La leyenda del Cruz Azul representó a México en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, pero en ninguno de ellos pudo disputar ni un solo minuto, ya que la partida se la ganó Memo Ochoa. Pese a ello, es considerado un histórico del futbol mexicano; prueba de ello, su convocatoria a este duelo tan importante.