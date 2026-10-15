Cuándo y dónde será el homenaje que Club América le hará a Memo Ochoa

Guillermo Ochoa se encuentra retirado del futbol profesional y el Club América planea realizar un homenaje a la altura de su carrera. El portero surgido de la cantera azulcrema cerró su capítulo como jugador de futbol tras haber disputado la Copa del Mundo con la Selección Mexicana y ahora espera por recibir su segundo reconocimiento tras su retiro.

Ferrán Reverter, directivo de las Águilas, confesó que se viene una despedida del ‘Memo’ Ochoa por parte del club azulcrema. El guardameta fue el jugador que más partidos disputó en la historia del América, quien ya tuvo su primer homenaje con la Selección Mexicana en el encuentro contra Chile disputado en Estados Unidos durante la fecha FIFA de octubre.

¿Cuándo y dónde será el homenaje del América para ‘Memo’ Ochoa?

De acuerdo a la información disponible, Guillermo Ochoa será homenajeado el próximo 25 de octubre, fecha en la que el América recibirá a Pachuca por la Jornada 14 del Apertura 2026. En este contexto, el mítico portero recibirá su tributo en el Estadio Banorte, recinto donde debutó como jugador profesional el 15 de febrero de 2004.

|Crédito: Instagram/@yosoy8a

Según fuentes, Ochoa ya fue notificado acerca del evento y estará presente en el inmueble de las Águilas para recibir nuevamente la ovación de una afición que lo acompañó en varios tramos de su carrera. Se espera que el Estadio Banorte sea una completa fiesta para despedir a una de las leyendas más importantes de la institución azulcrema.

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¿A qué hora será el partido entre América y Pachuca?

El partido entre América y Pachuca se disputará el domingo 25 de octubre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte. La Liga BBVA MX confirmó un cambio en la programación del encuentro, que originalmente estaba previsto para las 17:00 horas. De esta manera, los aficionados deberán considerar el nuevo horario para acompañar a las Águilas y ser parte del homenaje a Guillermo Ochoa.

Así fue el paso de ‘Memo’ Ochoa por el América

Guillermo Ochoa defendió la camiseta del América en dos etapas: de 2004 a 2011 y de 2019 a 2022. Durante ambos periodos, el guardameta acumuló 424 partidos oficiales, cifra que lo convirtió en el portero con más apariciones en la historia del club. Su debut ocurrió ante Monterrey, con apenas 18 años, tras recibir la oportunidad por la lesión de Adolfo Ríos.

En cuanto a títulos, ‘Memo’ conquistó el Clausura 2005, el Campeón de Campeones de ese mismo año y la Copa de Campeones de la Concacaf 2006. Si bien no logró levantar trofeos durante su segunda etapa, disputó las finales del Apertura 2019 y de la Concachampions 2021, consolidándose como uno de los referentes de la institución azulcrema.