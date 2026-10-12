Cristiano Ronaldo volvió a hablar y sorprendió: “El mejor de la historia soy yo”

Cristiano Ronaldo se encuentra bajo la mirada de los focos tras lo sucedido con la Selección de Portugal. El delantero recibió su respectiva sanción por parte de la federación luego de haber abandonado la concentración en plena fecha FIFA y, ahora, unas palabras que había compartido en 2025 volvieron a reflotar en medio de la polémica.

El canal CNN de Portugal recuperó una entrevista de ‘CR7’ donde este afirmaba ser "el mejor de la historia". La misma fue compartida por medios prestigiosos como The Athletic, pero a las pocas horas, las declaraciones fueron eliminadas por tratarse de una información vieja. Sin embargo, el mundo volvió a referirse a dichas palabras de Cristiano.

¿Qué había dicho Cristiano Ronaldo sobre él y su competencia con Messi?

"Si alguien prefiere a Messi, Pelé o Maradona es cuestión de gustos. Lo respeto", comenzó diciendo el ‘Bicho’ respecto al debate sobre quién es el mejor futbolista de todos los tiempos. Luego, remarcó que su rendimiento y sus conquistas no son valoradas como se merecen, dejando en claro que tiene argumentos de sobra para ser el número uno.

"La gente no valora mi estado de forma ni mis objetivos. Decir que Cristiano Ronaldo no es un jugador completo es mentira. Soy el jugador más completo", decía el portugués. Luego llegó la declaración más polémica, donde redobló la apuesta y afirmó: "Soy el mejor de la historia, sin duda".

TE PUEDE INTERESAR:



La entrevista se llevó a cabo en plena carrera de ‘CR7’ en busca de alcanzar los 1.000 goles. Allí, el portugués destacó que sus números respaldan una carrera extraordinaria y que no se compara con ningún otro futbolista: "Los números hablan por sí solos. Si llego a los 1000 goles, será increíble, un objetivo, pero no pienso a largo plazo".

¿Quién llevó a cabo la mítica entrevista de Cristiano Ronaldo en 2025?

La entrevista fue realizada por Edu Aguirre, periodista español de ‘El Chiringuito’, para el programa ‘Los amigos de Edu’. La conversación se emitió el 3 de febrero de 2025 por laSexta y dejó varias declaraciones sobre la carrera de Cristiano Ronaldo y su lugar en la historia del futbol.

|REUTERS

Aguirre mantiene una amistad con el portugués desde hace años. Incluso, durante la charla, el propio delantero explicó que aceptó la entrevista por la confianza que existe entre ambos y la relación que también comparten sus familias.

Fue al cierre de la conversación cuando el periodista le preguntó directamente si se consideraba el mejor futbolista de todos los tiempos. Cristiano respondió convencido y respaldó su postura con las distintas capacidades que mostró durante su carrera, desde el remate de cabeza hasta la definición con ambas piernas.