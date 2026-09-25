Memo Ochoa, portero mexicano retirado: “A veces hay que entender tu rol”

Guillermo Ochoa pasó buena parte de su carrera como dueño del arco de la Selección Mexicana. Sin embargo, llegó al Mundial 2026 con un papel diferente. Raúl Rangel era el titular y el veterano portero debía encontrar otra forma de ayudar al equipo, ya fuera del terreno de juego. Meses después, estando retirado, resumió lo que aprendió en una frase que también permite mirar hacia atrás en su carrera.

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“La clave del futbol y en la vida es a veces entender tu rol. Lo que me toque sumar lo voy a dar”, expresó Memo Ochoa durante México Siglo XXI 2026, un encuentro celebrado el 4 de septiembre en el Auditorio Nacional. Su reflexión nació de lo que vivió con el combinado azteca, aunque también habló de reconocer el momento personal y aportar a los demás.

¿Qué quiso decir Memo Ochoa con “entender tu rol”?

Ochoa hablaba de aceptar que su lugar en la Selección había cambiado. En el Mundial 2026 ya no era el portero que comenzaría todos los partidos como sucedió en justas anteriores. Su experiencia podía servirle al grupo en los entrenamientos y en la convivencia diaria, mientras se mantenía preparado por si Javier Aguirre decidía utilizarlo.

Guillermo Ochoa, portero de México|Crédito: Mexsport

En el documental El Camino hasta aquí, el exguardameta desarrolló la idea: entender el momento que uno atraviesa permite sacar lo mejor de sí y entregárselo a los demás. Su mensaje incluía seguir trabajando aunque no hubiera una oportunidad asegurada.

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Memo Ochoa estuvo cerca de retirarse antes de 2026

Aceptar ese papel tampoco fue sencillo desde lo físico. Ochoa reveló que un año antes del Mundial pensó en dejar el futbol por las molestias que arrastraba. Pasó por tratamientos y recuperaciones mientras intentaba mantenerse en condiciones para volver a representar a México.

Finalmente integró su sexta convocatoria mundialista, siendo uno de los pocos futbolistas en conseguirlo en toda la historia de la competición. Su oportunidad en 2026 llegó durante el cierre de la fase de grupos, cuando todavía no sabía si Aguirre le daría minutos.

¿Cómo fue el último partido de Memo Ochoa con México?

El 24 de junio, Ochoa ingresó al minuto 78 por Raúl Rangel ante Chequia. México ganó 3-0 en el Estadio Ciudad de México y ambos porteros compartieron la portería sin recibir goles. Memo también llevó el gafete de capitán durante el tramo final del encuentro.

El guardameta contó que lo emocionó ver a sus compañeros señalarlo para que Aguirre lo mandara al campo. Había esperado su momento sin saber si llegaría. El 21 de julio anunció su retiro del futbol profesional, dejando aquella aparición como el último capítulo de su carrera con el seleccionado nacional. Su frase ayuda a entender ese cierre: se preparó para jugar y, mientras esperaba, encontró cómo aportar desde el lugar que le tocaba.