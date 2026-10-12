La única mala noticia para Cruz Azul tras el empate con Pumas

Así como se habla de que Agustín Palavecino brilla con un gran salario, Cruz Azul también tiene motivos para mirar con atención lo que sucede con uno de sus futbolistas, quien todavía no logra recuperar su lugar en la cancha. El empate 3-3 ante Pumas dejó emociones hasta el final, pero también una ausencia que preocupa a modo de mala noticia.

Mientras que muchos se preguntan las razones por las que Cruz Azul no tiene todavía su propio estadio, el equipo de Joel Huiqui busca mantener el ritmo en el Apertura 2026. La remontada de dos goles frente a los universitarios dejó un punto para cada lado, aunque Rodolfo Rotondi volvió a quedarse sin actividad.

La Máquina sufre cuando Rotondi no está en la cancha, pues en los últimos 5 partidos ha perdido 3.|@rodorotondi

¿Qué le pasó a Rodolfo Rotondi?

El extremo argentino continúa en recuperación por una lesión que comenzó con molestias en el talón, relacionadas con una fascitis plantar. El dolor lo llevó a modificar la forma de apoyar el pie y terminó sufriendo un desgarro en el cuádriceps de la pierna contraria durante un partido ante Toluca por el Campeón de Campeones.

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Rotondi ya había sumado algunos minutos contra América y frente al Inter Miami en la Campeones Cup, a mediados de septiembre. Sin embargo, volvió a frenar su actividad y no pudo participar en el encuentro ante Pumas.

El sábado llegó por separado al Estadio Olímpico Universitario, en su propio automóvil, y se tomó un momento para saludar a los aficionados que acompañaron al equipo.

¿Cuándo volvería a jugar Rodolfo Rotondi?

El futbolista de 29 años se encuentra en la etapa final de su recuperación y apunta a regresar el sábado 17 de octubre, cuando Cruz Azul reciba a los Bravos de Juárez por la Jornada 12 del Apertura 2026.

La fecha aparece como una posibilidad para que el argentino vuelva a sumar minutos, aunque su participación dependerá de cómo evolucione en los próximos días.

Lo que se le viene a Cruz Azul en el Apertura 2026

El siguiente compromiso de Cruz Azul será ante FC Juárez, un partido en el que buscará volver al triunfo después del empate 3-3 frente a Pumas. La remontada en Ciudad Universitaria predispone bien a los últimos campeones. Y se espera poder contar con Rotondi.

