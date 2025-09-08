¡Más cerca que nunca! ¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a las 1000 anotaciones?

Este fin de semana se llevó a cabo un juego más correspondiente a las eliminatorias de la UEFA rumbo a la Copa del Mundo del 2026 . En este, Portugal cumplió con los estándares al vencer como visitante al cuadro de Armenia por 5-0, cotejo en donde Cristiano Ronaldo anotó un par de goles.

¡Gol de Cristiano Ronaldo! | Al Etiffaq 0-1 Al Nassr | Jornada 4 | Liga Saudí

Cristiano Ronaldo, pese a su avanzada edad, se mantiene como uno de los futbolistas más vigentes tanto a nivel clubes como selección, por lo que actualmente es el jugador más cercano a superar la racha de los 1000 goles como profesional. ¿Cuántos tantos le faltan para esto?

¿De qué equipo surgió Cristiano Ronaldo?

Al ser portugués, era una realidad que su primer equipo sería de dicho país. No obstante, y pese a la popularidad que escuadras como el Benfica y el Porto tienen en la actualidad, Cristiano Ronaldo surgió de las fuerzas básicas del Sporting Lisboa, equipo en el que, sin embargo, estuvo muy poco tiempo.

¿En qué equipos de Europa ha estado Cristiano Ronaldo?

Además del Sporting Lisboa, Cristiano Ronaldo ha tenido la oportunidad de formar parte de instituciones tales como el Manchester United, el Real Madrid, la Juventus y, más recientemente, el Al Nassr, aunque vale decir que esta institución forma parte de Arabia Saudita.

¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo y cuántos le faltan para llegar a 1000?

Con el doblete de este fin de semana, los registros establecen que Cristiano Ronaldo suma un total de 942 tantos hasta ahora, lo cual significa que solamente le restan 58 anotaciones para emular las 1000 a nivel profesional, así como 59 para superar esta estupenda racha.

Ahora bien, vale decir que la marca, si bien luce un tanto lejana, podría darse considerando que el astro portugués ha mencionado en distintas ocasiones que desea jugar en el profesionalismo hasta los 42 años de edad, por lo que aún le restarían dos más en la más alta exigencia.

¿Cómo se distribuyen los goles de Cristiano Ronaldo?

En el Sporting, club en el que debutó, solamente anotó cinco tantos, mientras que en las dos etapas que estuvo en el Manchester United hizo 145 goles. En el Real Madrid, club que lo llevó a la cima, anotó en 450 ocasiones, mientras que, hasta ahora, tanto en la Juventus como en el Al Nassr registra 101 anotaciones. Finalmente, en el combinado portugués se ha hecho presente en 140 veces.