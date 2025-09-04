Clásico Nacional: ¿Cuántos puntos necesita Chivas para calificar a la Liguilla del Apertura 2025?

Una vez que concluya la Fecha FIFA, en donde la Selección Mexicana disputará duelos de preparación ante Japón y Corea del Sur, la Liga BBVA MX volverá con el auténtico Clásico Nacional entre las Chivas del Guadalajara y las Águilas del América, un partido que parece tener un claro favorito.

El Clásico Nacional se mantiene como uno de los partidos más importantes dentro del futbol mexicano, aunque es una realidad que este ha perdido cierta popularidad debido al nivel del Rebaño Sagrado, así como las rivalidades que los azulcremas han tenido últimamente con escuadras como Toluca, Tigres y Cruz Azul.

¿Cuándo y a qué hora será el próximo Clásico Nacional?

Después del parón de este fin de semana, el torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX volverá con la Jornada 8, mismo que destaca por contar con el Clásico Nacional. América y Chivas se verán las caras el próximo sábado 13 de septiembre, en el Estadio Ciudad de los Deportes, a las 21:15 horas.

¿En qué posición de la tabla se encuentra América y Chivas?

El conjunto de Coapa se ubica en la segunda posición de la tabla general con 17 unidades de 21 posibles; además, es junto a Cruz Azul la única escuadra invicta de la temporada hasta ahora. El Guadalajara, por su parte, se ubica en el antepenúltimo puesto de la clasificación con solo 4 puntos, aunque vale decir que tiene un partido menos que el resto de los equipos.

¿Cuántos puntos necesita Chivas para acceder a la Liguilla del Apertura 2025?

A pesar del pésimo arranque que el Rebaño tuvo en este Apertura 2025, la realidad es que, con 11 juegos aún en disputa, cuenta con varias posibilidades de acceder a la Liguilla a través de la vía directa o, bien, por el repechaje, esto considerando que a la siguiente etapa clasifican los primeros 10 de la tabla general.

Si Chivas quiere acceder a la Liguilla por la vía directa, tendría que sumar al menos 26 puntos de los 33 que tiene en disputa y contar con un total de 30 unidades, mismas que son el promedio de las instituciones que terminan entre las primeras 6 de la clasificación general.

🙌🏻 Así el calendario del Rebaño en septiembre 🇲🇨



¡Venga, Rojiblancos! 🔥#MuchoChivas pic.twitter.com/uNOYALDoBz — CHIVAS (@Chivas) September 3, 2025

Ahora bien, en un escenario realista, al Guadalajara le quedaría la opción del repechaje, mismo que tiene un promedio de 24 puntos. De convencerse con esta posibilidad, el equipo de Gabriel Milito tendría que sumar 20 unidades de las 33 que restan, un aspecto que luce mucho menos complicado que el anterior.