Hugo Sánchez, exjugador mexicano: “Me habría gustado ser mi propio entrenador”

Hugo Sánchez marcó una época en el futbol español gracias a sus goles, sus remates acrobáticos y una personalidad que también lo distinguió fuera de la cancha. Sin embargo, el histórico delantero mexicano tenía una inquietud que iba más allá de vencer a los porteros: experimentar cómo habría sido jugar bajo sus propias indicaciones.

“Me habría gustado ser mi propio entrenador”, expresó el Pentapichichi, según una recopilación publicada por AS México. La frase reúne dos etapas de su trayectoria: la del goleador que conquistó al Real Madrid y la del técnico que después alcanzó el bicampeonato con Pumas.

¿Qué dijo Hugo Sánchez sobre ser su propio entrenador?

Dicha declaración refleja la confianza con la que Hugo Sánchez ha hablado de su capacidad dentro del futbol. Y es que el mexicano ha sido uno de los pocos que logró triunfar tanto como jugador como director técnico.

|Twitter de Hugo Sánchez

Para conocer sus ideas como entrenador existe otra referencia más concreta. En una entrevista con AS, publicada en octubre de 2016, el mexicano explicó cuáles eran los técnicos de los que había aprendido y qué características quería incorporar a su trabajo.

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Los tres entrenadores que marcaron a Hugo Sánchez

El Pentapichichi identificó a Luis Aragonés como el maestro que más huella le dejó. También destacó el manejo de grupo de Bora Milutinovic y la disciplina táctica de John Benjamin Toshack.

Sus referentes permiten entender que su formación para el banquillo incluía aspectos diferentes: las enseñanzas personales, la relación con el vestidor y la organización del equipo. Hugo reconoció que esas experiencias le habían dejado herramientas para su etapa como director técnico.

El bicampeonato con Pumas respaldó su carrera como técnico

La oportunidad de convertir sus ideas en resultados llegó con el club donde también había comenzado su historia como futbolista. Hugo Sánchez dirigió a Pumas a los títulos del Clausura y Apertura 2004, tras superar a Chivas y Monterrey en las respectivas finales.

Aquel año, los universitarios también conquistaron el Campeón de Campeones. Estos resultados dieron un respaldo deportivo a su trabajo desde el banquillo y construyeron otro capítulo de su relación con la institución.

Los números de Hugo Sánchez con el Real Madrid

Antes de dirigir, Hugo había competido al máximo nivel en Europa. El Real Madrid registra 208 goles en 282 partidos oficiales durante su estancia entre 1985 y 1992. Con la camiseta blanca consiguió cinco Ligas consecutivas, cuatro Trofeos Pichichi y una Bota de Oro.

Una de sus temporadas más destacadas fue la 1989-90, cuando anotó 38 goles en Liga. Esa producción le permitió quedarse con el campeonato de goleo y la Bota de Oro.