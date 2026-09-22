Se fue de Argentina por falta de minutos y hoy es la gran figura de su equipo en la Liga BBVA MX

Mientras muchos se preguntan cómo va la tabla de posiciones del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, también hay futbolistas que atraviesan un gran momento individual y consiguen destacarse con sus equipos. Uno de ellos es un jugador argentino que después de una etapa con pocos minutos en su país encontró en México el escenario para recuperar protagonismo.

Ezequiel Bullaude es una de las figuras de Santos Laguna en la Liga MX y atraviesa una racha destacada con el conjunto lagunero. El volante acumula 7 participaciones en goles en sus últimos 8 encuentros, con 5 anotaciones y 2 asistencias en ese período.

|Crédito: Mexsport

Los números espectaculares de Ezequiel Bullaude en Santos Laguna en la Liga MX

Bullaude marcó ante Chicago Fire y volvió a aparecer frente a Philadelphia Union, partido en el que consiguió un gol y una asistencia. Después, anotó contra Puebla y repitió la combinación de gol y asistencia ante Juárez. Su racha se completó con otra anotación frente a Toluca.

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Esta producción ofensiva representa un momento diferente para el argentino, que encontró continuidad y protagonismo en Santos Laguna. Sus actuaciones recientes incluyen participaciones decisivas ante distintos rivales y lo colocan como uno de los futbolistas destacados de su equipo en esta etapa.

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El pobre paso de Bullaude por Boca Juniors en Argentina

Antes de llegar a Santos Laguna, Bullaude tuvo un paso de un año por Boca Juniors. El futbolista estuvo a préstamo entre agosto de 2023 y junio de 2024, procedente del Feyenoord de los Países Bajos, con una opción de compra cercana a los 4 millones de dólares (no ejecutada).

Durante su etapa en Boca, disputó 20 partidos, 10 como titular y otros 10 ingresando desde el banco. Marcó un gol y registró una asistencia.

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El mediocampista formó parte de la plantilla que llegó a la final de la Copa Libertadores, pero casi sin participación. Con Jorge Almirón jugó algunos encuentros, pero con la llegada de Diego Martínez prácticamente desapareció del mapa.

El préstamo finalizó el 30 de junio de 2024 y Boca Juniors decidió no ejecutar la opción de compra. Bullaude regresó entonces al futbol europeo, mientras que su presente en México muestra una etapa completamente diferente en cuanto a participación ofensiva y protagonismo.

