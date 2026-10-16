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Dónde y en qué estadio se juega el Xolos vs Puebla de la Jornada 12 del Apertura 2026

Xolos recibe a Puebla en un duelo clave por los puestos de Liguilla. Conoce la sede y el horario del encuentro

En qué estadio se juega Xolos de Tijuana vs Puebla

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

Este viernes 16 de octubre iniciará la Jornada 12 del Apertura 2026 y uno de los partidos que más llaman la atención es el choque entre Tijuana y Puebla. Ambos equipos llegan con los mismos puntos en la tabla general de la Liga BBVA MX, por lo que quien se quede con el triunfo sacará una clara ventaja y llegará con el camino allanado a la recta final de la primera fase.

El cuadro fronterizo tendrá la ventaja de ejercer de local en este choque, donde buscará regresar al triunfo luego de haber empatado contra FC Juárez en la fecha anterior. Por su parte, La Franja intentará rescatar un resultado positivo para sacar ventaja sobre uno de sus rivales directos en la tabla general. Todos los detalles del partido, a continuación.

¿Dónde y en qué estadio se juega Xolos vs Puebla?

El encuentro entre Xolos y Puebla se disputará en el Estadio Caliente, ubicado en Tijuana, Baja California, este viernes 16 de octubre. El inmueble es la casa habitual de los Xoloitzcuintles, quienes recibirán al conjunto poblano como parte de la Jornada 12 del Apertura 2026.

El estadio se encuentra en la zona del Hipódromo de Agua Caliente y fue inaugurado en noviembre de 2007. Desde entonces, se convirtió en uno de los recintos más representativos de la ciudad fronteriza y acompañó al equipo durante su crecimiento en el futbol mexicano.

Estadio Caliente

¿A qué hora se juega Xolos vs Puebla de la Jornada 12?

De acuerdo con la información publicada por el Club Puebla, el partido está programado para comenzar a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, este viernes 16 de octubre. Para los aficionados que asistirán al estadio, el horario corresponde a las 20:00 horas de Tijuana.

De esta manera, los seguidores de ambos equipos deberán prestar atención a la diferencia de horario entre la frontera y el centro del país para seguir el encuentro desde su inicio.

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¿Cuántas personas caben en el Estadio Caliente?

Según la información oficial del Club Tijuana, el Estadio Caliente tiene capacidad para 27,333 espectadores. Además, cuenta con cinco accesos y ocho zonas de tribuna, así como sectores de palcos y espacios VIP para los aficionados.

Si bien el proyecto del inmueble contempla una ampliación para alcanzar los 33,333 asistentes, la cifra que actualmente publica el club en la ficha de su estadio es de 27,333 personas.

Estadio Caliente Xolos Chivas

¿Cómo llegan Xolos y Puebla al partido del Apertura 2026?

Tijuana y Puebla llegan al encuentro con 15 puntos cada uno. Sin embargo, los Xolos se encuentran en la octava posición con diez partidos disputados, mientras que La Franja ocupa el noveno lugar después de jugar once encuentros. Esto convierte al compromiso en una oportunidad importante para ambos en sus aspiraciones de clasificación.

El conjunto fronterizo viene de empatar 1-1 contra FC Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Mourad abrió el marcador mediante un penalti, pero Rodrigo Dourado apareció al minuto 84 para igualar el encuentro y evitar que los visitantes regresaran a Tijuana con los tres puntos.

Ahora, los Xoloitzcuintles buscarán hacerse fuertes ante su afición. Un triunfo les permitiría llegar a 18 unidades y tomar distancia del Puebla, que también necesita sumar para mejorar su posición en la tabla.

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