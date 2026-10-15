OFICIAL: Esta es la agenda en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX; horarios de los partidos

La lucha por la Liguilla se intensifica. La Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX arranca este viernes 16 de octubre con tres de los nueve encuentros que podrían cambiar el rumbo de varios equipos en el campeonato que se encamina a su etapa final.

La actividad comienza con el enfrentamiento entre Necaxa y Atlas, seguido por los duelos entre Tijuana y Puebla, además del Atlante frente a Pumas. Los equipos buscarán aprovechar esta fecha para sumar unidades y mejorar su posición en la tabla general. Sin embargo, las miradas también estarán puestas en los partidos del sábado cuando Chivas reciba a Tigres en uno de los encuentros más atractivos de la jornada 12 de la Liga MX, mientras que el cuadro de León se medirá ante las Águilas del América en un duelo que promete intensidad y presión para ambos conjuntos en el Estadio León antes llamado Nou Camp.

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Santos que vienen de ganar cuatro partidos seguidos ahora van contra Querétaro, mientras que los Gallos van por esos tres puntos que los pueden poner sorprendentemente como líderes de este Apertura 2026 de la liga MX. Por su parte, Cruz Azul enfrentará a FC Juárez, mientras que Toluca buscará imponerse ante Atlético de San Luis. La jornada cerrará el domingo con Monterrey frente a Pachuca, conjuntos a los cuales les urgen puntos por su posición en la tabla del certamen.

Con el torneo avanzado, la Jornada 12 representa una oportunidad clave para quienes aspiran a la clasificación. La pregunta es clara: ¿quién dará un golpe de autoridad y quién dejará escapar puntos fundamentales en la carrera por la Liguilla?

Redacción : Ela Cuevas y Ricardo Rivera

Celebramos como más nos gusta: en la cancha y entrenando juntos. Vamos, Águilas 🦅🔥 https://t.co/s7JwuOYLx5 — Club América (@ClubAmerica) October 13, 2026

¿Cuál es el calendario de la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX y qué equipos jugarán?

Para la Jornada 12, tres partidos sucederán el viernes 16 de octubre, en tanto que el sábado 17 de octubre, será de mucha acción con 5 enfrentamientos disputándose. Cabe destacar que el viernes juegan dos de los equipos ya clasificados: Atlas y Tijuana. De igual manera, son las últimas esperanzas para Necaxa y Juárez de avanzar a etapa de Liguilla, que arranca el próximo 25 de noviembre.

América juega el sábado visitando a León y las Chivas buscan de locales, sumar ante Tigres luego de haber empatado en el Clásico Tapatío en el Jalisco.

Viernes 16 de octubre



Necaxa vs. Atlas a las 19:00 horas en el Estadio Victoria

Tijuana vs. Puebla a las 21 horas en el Estadio Caliente

Atlante vs. Pumas a las 21 horas en el Estadio Banorte

Sábado 17 de octubre



Santos Laguna vs. Querétaro a las 17:00 horas en el Estadio Corona

Chivas vs.Tigres a las 17:07 horas en el Estadio Akron

Toluca vs. Atlético de San Luis a las 19:00 horas en el Estadio Nemesio Diez

León vs. América a las 19:00 horas en el Estadio León

Cruz Azul vs. FC Juárez a las 21:10 horas en el Estadio Banorte

Domingo 18 de octubre



Monterrey vs. Pachuca a las 19:00 horas en el Estadio BBVA

Redacción Mia Esmo y Ana Karen PL

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Salomón Rondón lidera la tabla de goleo del Apertura 2026 de la Liga MX

La lucha por el título de goleo del Apertura 2026 de la Liga MX tiene a Salomón Rondón, delantero del Pachuca, como líder con 12 anotaciones después de 11 jornadas. El venezolano mantiene una ventaja de cinco goles sobre su rival más cercano que es Julián Carranza y buscará conservar su posición durante las siguientes fechas sumando tantos.

El segundo lugar es de momento para el ya citado Julián Carranza, jugador de Necaxa, con siete tantos mientras que con seis goles Juan Brunetta, de Tigres; Juninho, de Pumas; Henry Martín, del América, y Óscar Estupiñán, de FC Juárez, comparten la tercera posición.

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La competencia por el campeonato de goleo, continúa con un grupo de futbolistas que suma cinco anotaciones; entre ellos se encuentran Gilberto Mora, de Tijuana; Federico Viñas, de Toluca; Lucas Ocampos, de Monterrey; Santiago Homenchenko, de Querétaro y Ricardo Marín, de Chivas.

Por debajo aparecen jugadores con cuatro goles, como Nicolás Ibáñez, de Cruz Azul; Ali Ávila, de Querétaro, y Miguel Ángel Borja, del América.

Con estos números, Rondón se mantiene como el principal candidato a conquistar el campeonato individual, aunque todavía quedan cinco jornadas por disputarse y sus rivales tienen margen para acercarse, pero las oportunidades de gol serán clave para definir quién termina el torneo como el máximo anotador de la Liga MX del Apertura 2026.

Redacción Alan Garnica y Ángel Gómez

🎬 Próximo episodio: Necaxa 🆚 @AtlasFC ⚽️ #HastaElAlmaGrita ⚡️ #SuperCampeones 🏆 #AniversarioSuperCampeones 🔥 #CaptainSubasa 🗡️ https://t.co/O2kPskpWkM — Club Necaxa (@ClubNecaxa) October 13, 2026

Apertura 2026 de la Liga MX, tendrá Jornada doble: ¿qué partidos sucederán entre la fecha 13 y 14?

Luego de la Jornada 12 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, los equipos se enfrentarán a una Jornada doble en la siguiente semana, con lo que tendrán dos juegos en un periodo corto. Será determinante lo que consigan en estos juegos para aspirar a amarrar un lugar en Liguilla, apretar la clasificación o bien casi despedirse de la etapa definitiva.

Los partidos en la Jornada 13, se jugarán los días martes 20 y miércoles 21 de octubre, destacando los duelos entre los equipos virtualmente calificados Atlas enfrentándose a las Águilas del América y los Diablos Rojos del Toluca enfrentando en el infierno a los Xolos de Tijuana.

La Jornada 14 en tanto, que abarca del viernes 23 de octubre al domingo 25 de octubre, resalta por su parte el partido de Monterrey ante Chivas en el que la Pandilla quiere dar un golpe en casa ante los rojiblancos; Pumas que recibirá a Tigres en duelo de felinos y finalmente el choque de los Gallos del Querétaro ante Cruz Azul en la Corregidora.

Redacción: Isaac Solis RugerioJoulios Alexander Xala Benítez