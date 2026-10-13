Quién es John Yeboah, el futbolista que suena como refuerzo en el Club América

John Yeboah aparece entre los nombres que se relacionan con el Club América de cara al mercado de fichajes del Clausura 2027. El extremo, quien milita en el Venezia de Italia, figura como un posible refuerzo para el ataque del conjunto dirigido por Guillermo Almada, quien declaró cómo tomó Rodolfo Cota la noticia de ser suplente.

De acuerdo con Nación Futbol, las Águilas tendrían interés por el ecuatoriano. Lo anterior, en caso de que Alejandro Zendejas, quien eligió a Estados Unidos, salga del equipo, aunque realmente este movimiento no se concreta.

El extremo figura como una alternativa para reforzar el ataque del conjunto dirigido por Guillermo Almada.|@john_yeboahjr

¿Quién es John Yeboah?

Yeboah Zamora nació el 23 de junio de 2000 en Hamburgo, Alemania. Tiene nacionalidad ecuatoriana y juega como atacante, principalmente por los costados. Su formación futbolística comenzó en el país europeo, donde pasó por las categorías juveniles del VfL Wolfsburg.

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Después pasó por Países Bajos y Polonia antes de llegar al futbol italiano. Entre los equipos de su trayectoria figuran VVV-Venlo, Willem II, Almere City, MSV Duisburg, Śląsk Wrocław y Raków Częstochowa.

Actualmente, el jugador de 26 años juega en el Venezia desde agosto de 2024 después de su etapa en el Raków Częstochowa de Polonia. En su primera temporada con el equipo italiano disputó 33 partidos de Serie A y anotó un gol.

Sin embargo, para la campaña siguiente, su equipo descendió a la categoría de la Serie B, categoría donde registró 10 goles y 9 asistencias en 34 encuentros de liga durante la temporada 2025-2026.

El precio que pagaría América por el ecuatoriano

El mismo medio reportó que el ecuatoriano tiene contrato vigente con el club italiano hasta verano de 2028 y que su valor en el mercado sería de 5.5 millones de euros. Cabe mencionar que de momento no hay una confirmación del conjunto azulcrema acerca de este interés, ya que lo reportan desde el país sudamericano.