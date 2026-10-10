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Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Juárez vs Tijuana, de la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX ¿Jugará Gilberto Mora? | Presentado por Nissan

El Estadio Olímpico Benito Juárez alberga este sábado un clásico fronterizo cargado de dramatismo y necesidades contrapuestas en la recta crucial del Torneo Apertura 2026

Gilberto Mora
Gilberto Mora of Tijuana during the 8th round match between Tijuana vs (and) Queretaro as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Caliente Stadium, on September 11, 2026 in Tijuana, Baja California, Mexico.|Joshua Hernandez/Joshua Hernandez

Escrito por: Fernando Campos

El Estadio Olímpico Benito Juárez alberga este sábado un clásico fronterizo cargado de dramatismo y necesidades contrapuestas en la recta crucial del Torneo Apertura 2026. partido que podrás ver EN VIVO y GRATIS a través de TV Azteca en Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y análisis de los mejores.

VE AQUÍ EL PARTIDO JUÁREZ VS TIJUANA

Tigres vs Toluca | Resumen y Goles | Highlights | J11 | Apertura 2026 | Liga MX | Azteca Deportes

¿Cómo llegan Juárez y Tijuana para este partido?

Los Bravos de Juárez reciben a su vecino fronterizo envueltos en una severa crisis de resultados. Cuando parecía que el triunfo ante Tigres marcaba un punto de inflexión, la escuadra dirigida por Gustavo Lema volvió a tropezar al caer 2-1 frente a León con un gol agónico en tiempo de descuento.

El panorama es alarmante para el cuadro chihuahuense, que marcha como la peor ofensiva del certamen con apenas siete goles anotados y la zaga más vulnerable tras encajar 25 tantos. Acumulando nueve derrotas en diez presentaciones, la única luz de esperanza para Juárez radica en volver a su localía, escenario donde firmó su único triunfo del torneo manteniendo la portería en cero.

Por su parte, los Xolos de Tijuana se mantienen en zona de clasificación a la Liguilla, pero su margen de error se ha reducido al mínimo tras ganar solo uno de sus últimos cinco compromisos (E1, P3). La fragilidad defensiva ha sido el principal dolor de cabeza para el conjunto de Tijuana, permitiendo 11 anotaciones en esa racha reciente, lo que representa casi el 80% de sus goles recibidos en todo el torneo.

Además, los caninos arrastran la asignatura pendiente de ganar como visitantes en el Apertura 2026 (E2, P1). No obstante, el historial amplio fuera de casa les otorga un respiro, habiendo caído en solo uno de sus últimos seis choques ligueros a domicilio.

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¿Jugará Gilberto Mora con Xolos?

La gran incógnita para el planteamiento táctico de Tijuana gira en torno a su joven figura Gilberto Mora. El mediocampista de 17 años causó baja de la Selección Mexicana a inicios de semana por molestias físicas y ha entrenado de forma diferenciada.

Mora se encuentra en duda para sumar minutos en este compromiso, por lo que el cuerpo técnico esperará hasta el último momento para determinar si lo arriesga desde el inicio, lo mantiene en la banca o lo descansa para cuidar su proceso de recuperación.

¿Afectará el Huracán Simón y la Tormenta Tropical Rachel el partido entre Juárez vs Tijuana?

En la ciudad de Juárez no se prevé la afectación de ningún fenómeno natural severo para este sábado 10 de octubre de 2026. El pronóstico indica un día soleado a parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 30 °C, mínima de 17 °C y probabilidad de lluvia casi nula (10%).

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