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EA Sports FC 27: Estos son los 3 mejores EQUIPOS para iniciar tu Modo Carrera y las razones

El EA Sports FC 27 finalmente ha llegado, motivo por el cual no está de más conocer qué equipos puedes tomar para iniciar tu aventura en el Modo Carrera.

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|Instagram: EA Sports FC

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

El EA Sports FC 27 ha superado las expectativas, pues después de salir a la luz hace dos semanas, la realidad es que los amantes de los videojuegos deportivos han quedado satisfechos con las mejores que Electronic Arts le hizo a este título en relación a la edición pasada.

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Y, sin duda, parte de las emociones que se han mostrado hasta ahora deriva de la facilidad de los jugadores por disputar el Modo Carrera, una de las dinámicas más queridas de este EA Sports FC 27. Por tal motivo, aquí conocerás los mejores equipos para iniciar esta etapa.

¿Qué equipos puedes escoger en el Modo Carrera del EA Sports FC 26?

  • Leicester City: Quien fuera campeón de la Premier League hace una década actualmente forma parte de la tercera división de Inglaterra, por lo que funge como un reto por demás interesante para los amantes del futbol dentro del Modo Carrera en el EA Sports FC 27.
  • Como: El equipo de la Serie A, liderado por Cesc Fábregas, sorprendió a propios y extraños en la temporada pasada luego de colarse a los puestos de Champions League. Ahora, tú puedes ser parte de esta historia dentro del Modo Carrera del EA Sports FC 27.

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  • Valencia: Una de las escuadras más interesantes y tradicionales de España atraviesa por un turbio momento que lo hace candidato a descender en LaLiga. Debido a ello, el cuadro naranjero luce como un proyecto bastante interesante para quien desea trascender desde abajo en el videojuego.

¿Qué equipos de la Liga BBVA MX puedes utilizar para tu Modo Carrera?

Si eres un hombre de retos y lo que quieres es mantenerte activo en el EA Sports FC 27 dentro de la Liga BBVA MX, una de las opciones más interesantes es el Atlante. Ahora bien, si deseas mantener la hegemonía en el país, equipos como Toluca y Tigres destacan como las mejores opciones para ti.

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