¿Cuáles son las principales diferencias entre el EA Sports FC 26 y el próximo EA Sports FC 27?

Estamos a unos meses para que Electronic Arts confirme la llegada del EA Sports FC 27, uno de los videojuegos que más expectativas ha generado en el año gracias a la cantidad de sorpresas que tendrá, mismas que han generado mucha expectación entre los aficionados.

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Será a finales del próximo mes cuando EA confirme la llegada del EA Sports FC 27, antes conocido como FIFA. Ante tal situación, en los próximos párrafos podrás conocer cuáles son las principales diferencias que habrá entre este título y su antecesor; es decir, el EA FC 26.

¿Cuáles son las principales diferencias entre el EA Sports FC 27 y 26?

Posiblemente, la primera gran diferencia entre ambos, así como la más grande desde la instauración de esta saga, es la llegada del Mundo Abierto. Para esta edición del EA Sports FC 27, Electronic Arts apostará por una herramienta que cada vez es más conocida en otro tipo de videojuegos.

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Rumores en redes indican que esta modalidad tendrá la oportunidad de escoger a un jugador y ayudar a que este tenga una vida fuera del campo, por lo que podrá asistir a distintos eventos sociales, cortarse el cabello, jugar retas callejeras e, incluso, comprarse distintos objetos como automóviles.

Del mismo modo, a falta de un anuncio oficial todo haría indicar que el EA Sports FC 27 contará con el regreso de la Liga BBVA MX después de muchos años de espera, una situación que podría hacer que el mercado nacional vuelva a abrirse después de no contar con esta Liga en las últimas ediciones.

¿Cuándo sale el EA Sports FC 27 y cuánto costará?

Todo hace indicar que la llegada del EA Sports FC 27 al mercado nacional e internacional se estaría concretando en los últimos días de septiembre; es decir, una vez que hayan comenzado las principales Ligas en el mundo. Además, se sabe que tendrá un costo promedio de 60 a 80 dólares.