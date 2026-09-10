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3 razones por las que Messi es mejor que Cristiano en el EA Sports FC 27
Estas son algunas de las razones por las cuales Lionel Messi es mejor que Cristiano Ronaldo dentro del EA Sports FC 27. ¿Estás de acuerdo con ellas?
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EA Sports FC 27: Estuvo en 3 grandes, es titular de su club y es el más rápido de la Liga BBVA MX
Este jugador destaca sobre el resto por ser el elemento más rápido de toda la Liga BBVA MX, al menos, en el EA Sports FC 27. ¿A quién nos referimos?
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Estos son los 5 mejores jugadores del Barcelona en el EA Sports FC 27
El Barcelona es uno de los equipos más poderosos que hay en el EA Sports FC 27, por lo que aquí conocerás los mejores jugadores que hay en su plantilla.
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Ni Barcelona ni Real Madrid; este es el equipo más PODEROSO del EA Sports FC 27
El Barcelona y el Real Madrid son dos de los equipos más poderosos que hay en el EA Sports FC 27; sin embargo, no se comparan con la escuadra más fuerte.
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EA Sports FC 27: Estos son los 3 mejores futbolistas mexicanos de la Liga BBVA MX
El EA Sports FC 27 está a punto de salir, motivo por el que es interesante conocer cuáles son los mejores jugadores mexicanos de la Liga BBVA MX.
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Estos son los 5 futbolistas más RÁPIDOS del EA Sports FC 27
El EA Sports FC 27 está a punto de salir, por lo que luce interesante conocer la lista de los jugadores que destacan por ser los más rápidos del juego.
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¿Amenaza al EA Sports FC? Este es el nuevo estudio que sueña con quedarse con el futbol
Un estudio, encargado de realizar videojuegos, tiene en mente convertirse en el rival directo del EA Sports FC a través de un posible juego de futbol.
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Así luce la calidad gráfica del EA Sports FC 27; usuarios generan controversia
El EA Sports FC 27 presentará una calidad gráfica que, sin duda, podría generar muchos comentarios en el mundo de las redes sociales. Conoce más aquí.
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EA Sports FC 27: ¿Quién es el mejor jugador de América, Chivas, Cruz Azul y Pumas?
Cruz Azul, América, Chivas y Pumas tienen una media realmente significativa en el EA Sports FC 27. ¿Qué jugadores son los mejores de cada equipo?
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EA SPORTS FC 27 presenta a su nueva generación de ÍCONOS
Sergio Agüero, Christine Sinclair, Pepe, Raphaël Varane y otras leyendas del futbol se incorporan a la Clase del ‘27, mientras que figuras como Zidane, Gullit y Fernando Torres regresan al juego
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¿Cuál es la media de Julián Quiñones y Santiago Giménez en el EA Sports FC 27?
El EA Sports FC 27 comienza a lanzar detalles en torno a lo que será su siguiente edición. ¿Cuál es la media de mexicanos como Julián Quiñones y Santi Giménez?
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Los jugadores con las mejores medias de la Liga de Arabia Saudita en el EA Sports FC 27; Cristiano no es el 1
La Liga de Arabia Saudita finalmente ha demostrado las medias que tendrá en el EA Sports FC 27, motivo por el cual vale conocer a los mejores jugadores.
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CONFIRMADO: Toluca será el equipo “chetado” del EA FC 27 por esta razón
Los aficionados aseguran que Deportivo Toluca FC será el mejor equipo de la Liga BBVA MX en el EA FC 27
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Lionel Messi recibe estupenda mejora en el EA Sports FC 27; esta será su media
El EA Sports FC 27 está a punto de lanzarse a todo el mundo, por lo que Lionel Messi es uno de los jugadores que más ha aumentado la media de su carta.
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Madden NFL 27 llega con el nuevo motor Persona y más control para los jugadores
La nueva entrega de EA SPORTS transforma el modo Franquicia con personalidades dinámicas, introduce el Tush Push y debuta por primera vez en Apple Arcade
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EA SPORTS FC 27 revela sus 27 futbolistas mejor valorados
Kylian Mbappé, Erling Haaland y Alexia Putellas encabezan las calificaciones de EA SPORTS FC 27, mientras varias figuras de Latinoamérica aparecen entre los mejores
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Así luce The Grounds, el nuevo Mundo Abierto del EA Sports FC 26
The Grounds es uno de los performances más interesantes que habrá dentro del EA Sports FC 27, motivo por el cual luce interesante conocer más al respecto.
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Así cambiarán los Tiros de Esquina en el EA Sports FC 27
Una de las modificaciones más grandes que tendrá el EA Sports FC 27 guarda relación con los Tiros de Esquina, por lo que es preciso que conozcas más detalles.
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EA Sports FC 27 mejorará el Ultimate Team; estos son los cambios que tendrá
El EA Sports FC 27 tendrá una mejora significativa dentro del Ultimate Team, motivo por el cual vale conocer cuál será y qué características tendrá.
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EA Sports FC y la estupenda noticia que recibió a semanas para su lanzamiento
El EA Sports FC ha recibido una noticia realmente agradable a poco más de un mes para que se lance la versión 27 en México y el resto del mundo.
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EA Sports FC 27 revela el cambio más grande respecto a la versión anterior que alegra a los fans
El EA Sports FC 27 está a punto de salir, motivo por el cual este será el cambio más grande que tendrá respecto a la versión anterior que alegrará a todos.
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Giovani dos Santos, confirmado para el EA Sports FC 27; así podrás utilizarlo
Después de varios rumores, finalmente se confirmó que el delantero mexicano, Giovani dos Santos, estará presente en la próxima edición del EA Sports FC 27.
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El EA Sports FC 27 será el juego más caro en la historia de Electronic Arts; ¿cuánto costará?
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El EA Sports FC 27 no deja de sorprender a los usuarios, motivo por el cual luce interesante conocer tres nuevas caractertísticas respecto a este videojuego.
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FOTOS: Así lucía LeBron James en el primer y último videojuego del NBA 2K
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¿Cómo lucía el América la última vez que estuvo en el EA Sports FC? Este era su mejor jugador
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EA Sports FC revela las MEDIAS de Vozinha y Tim Payne, figuras del Mundial 2026
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