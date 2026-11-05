El día que Maradona nombró a Memo Ochoa como uno de los mejores del mundo

La figura de Guillermo Ochoa en las Copas del Mundo trascendió fronteras y generó admiración en las grandes leyendas del balompié global. Durante el Mundial de Rusia 2018, la actuación del guardameta mexicano ante Alemania cautivó a los observadores internacionales. El mítico Diez argentino quedó deslumbrado ante la solidez exhibida por el arquero bajo los tres postes.

Diego Armando Maradona no dudó en rendirse ante el talento del arquero en las transmisiones televisivas de la época. El astro sudamericano destacó la capacidad del mexicano para aguantar la presión en las citas estelares. Su elogio resonó con fuerza en todo el continente y ratificó la jerarquía de Ochoa en el escenario más exigente del deporte.

La bendición de Maradona a Guillermo Ochoa que le dio la vuelta al mundo

Tras la histórica victoria del Tri sobre el cuadro teutón, Diego analizó el rendimiento del guardameta con entusiasmo contagioso. Maradona colocó de inmediato a Memo en la cima del concierto internacional junto a los guardametas de mayor prestigio. Para el Pelusa, el arquero mexicano se transformaba por completo en cuanto vestía la camiseta de su Selección.

El histórico diez resaltó la valentía y los reflejos felinos de Ochoa para salvar a su equipo en momentos críticos. Diego afirmó con contundencia que el portero azteca estaba entre los tres mejores del planeta en su puesto. Esa declaración consolidó el estatus del mexicano como un referente de época dentro del área.

Guillermo Ochoa: Un legado de atajadas que cautivó a la leyenda del fútbol mundial

La relación de respeto entre ambas figuras continuó cuando Diego dirigió en el fútbol mexicano a los Dorados de Sinaloa. Maradona siempre mantuvo palabras de afecto para la trayectoria del arquero y ponderó su liderazgo intachable en la cancha. Para la Pelusa, la garra de Ochoa personificaba el verdadero espíritu competitivo del futbolista latinoamericano.

Aquel reconocimiento de la leyenda argentina permanece guardado en la memoria de la afición futbolera. Guillermo Ochoa demostró con creces que las palabras del astro no eran una mera casualidad del momento. El histórico guardameta mexicano inscribió su nombre con letras de oro en el Olimpo de los grandes arqueros de la era moderna.