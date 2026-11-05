La fecha en la que regresa la actividad de la Liga BBVA MX tras la Fecha FIFA de noviembre

Mientras muchos se preguntan por la tabla de posiciones del Apertura 2026 tras la última jornada disputada, la Liga BBVA MX ya tiene definido el calendario para el cierre de la fase regular. Después del parón internacional de noviembre, el campeonato retomará su actividad con la Jornada 17, que se jugará entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre.

Así como la liga mexicana dedicó un mensaje de luto por el fallecimiento de Jesús de Miguel, el torneo se prepara para entrar en su última fecha antes de la Liguilla. La pausa por los compromisos de selecciones se extenderá del 9 al 17 de noviembre, aunque habrá un partido pendiente que se disputará durante ese periodo.

¿Cuándo se juega la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX?

Los nueve encuentros definirán las posiciones finales y los equipos que conseguirán su lugar en la Liguilla. Luego de la Jornada 16 (del 6 al 8 de noviembre) y la Fecha FIFA, los clubes retomarán la competencia con la fecha 17.

Fecha exacta de cada partido de la Jornada 17 del Apertura 2026

Viernes 20 de noviembre

19:00: Puebla vs. Atlético de San Luis | Estadio Cuauhtémoc.

21:00: Tijuana vs. Atlante | Estadio Caliente.

21:00: FC Juárez vs. Atlas | Estadio Olímpico Benito Juárez.

Sábado 21 de noviembre

17:00: Santos Laguna vs. León | Estadio Corona.

17:00: Pachuca vs. Toluca | Estadio Hidalgo.

19:00: Pumas vs. Monterrey | Estadio Olímpico Universitario.

21:00: Tigres vs. América | Estadio Universitario. Transmisión por Azteca 7 y TV Azteca Deportes online.

Domingo 22 de noviembre

17:07: Chivas vs. Cruz Azul | Estadio Akron.

19:00: Querétaro vs. Necaxa | Estadio Corregidora.

¿Qué partido de la Liga BBVA MX se juega en plena Fecha FIFA?

Aunque la actividad del torneo se detendrá por los compromisos internacionales, habrá un encuentro pendiente. El 14 de noviembre Rayados de Monterrey y Querétaro disputarán el partido correspondiente a la Jornada 7.

El encuentro fue reprogramado por la participación del conjunto regiomontano en la Leagues Cup 2026, torneo en el que perdió la final ante Toluca. De esta manera, Monterrey tendrá actividad durante el parón de selecciones.