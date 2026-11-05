Los partidos con los que cerrará México su participación en el 2026; rival y fechas confirmadas

La Selección Mexicana se prepara para afrontar sus últimos compromisos del 2026 y Rafael Márquez tendrá una prueba importante en su camino rumbo al Mundial de 2030. Tras los encuentros de preparación que marcaron el inicio de su proceso, el combinado nacional disputará una serie en la que habrá mucho más que una victoria en juego.

El calendario oficial del combinado azteca contempla dos partidos durante noviembre, ambos correspondientes a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027. Uno se llevará a cabo como visitante, mientras que el otro permitirá que México cierre el año frente a su afición.

¿Contra quién jugará México sus últimos partidos de 2026?

Jamaica será el rival de México en los dos encuentros con los que, de acuerdo con el calendario confirmado hasta el momento, despedirá el año. Ambas selecciones se enfrentarán en una eliminatoria a ida y vuelta para buscar un lugar entre los cuatro mejores equipos de la Nations League.

El primer compromiso tendrá lugar en territorio jamaicano y la serie se resolverá en México. Concacaf determinó que el conjunto mejor ubicado en su ranking dentro de cada enfrentamiento reciba el partido de vuelta, condición que favoreció al equipo nacional en esta ocasión.

Selección de Jamaica Jamaica será el único rival de México en noviembre (Foto: Selección de Jamaica)

Fechas y horarios confirmados de los partidos de México contra Jamaica

La actividad comenzará el sábado 14 de noviembre, cuando la Selección Mexicana visite a Jamaica en el Estadio Nacional de Kingston. El encuentro está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

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Posteriormente, el equipo de Rafa Márquez regresará a territorio nacional para disputar la vuelta el martes 17 de noviembre, a partir de las 20:30 horas, también del centro del país. El escenario elegido para resolver la eliminatoria será el Estadio Monterrey.

Así quedan los dos compromisos confirmados:

Jamaica vs. México: sábado 14 de noviembre, 19:00 horas, Estadio Nacional de Kingston.

México vs. Jamaica: martes 17 de noviembre, 20:30 horas, Estadio Monterrey.

¿Qué necesita México para avanzar al Final Four de la Nations League?

México deberá imponerse a Jamaica en el marcador global de la eliminatoria para asegurar su presencia en el Final Four. La fase decisiva del torneo está programada del 25 al 28 de marzo de 2027, en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Como si fuera poco, avanzar también le entregará al combinado azteca un boleto directo a la Copa Oro 2027. En caso de quedar eliminado, tendrá que buscar su clasificación mediante los preliminares de dicha competencia. Por ello, los últimos encuentros del año definirán dos objetivos importantes para la Selección Nacional.